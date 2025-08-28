أخبار الحوادث اليوم: وفاة مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب.. نيابة طنطا تتلقى بلاغًا للتحقيق باتهامات سرقة أعضاء إبراهيم شيكا.. تأييد منع شاكر محظور من التصرف في أمواله
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
نيابة طنطا تتلقى بلاغًا للتحقيق في اتهامات بسرقة أعضاء إبراهيم شيكا
تسلمت نيابة استئناف طنطا البلاغ المقدم من محامي أسرة اللاعب الراحل إبراهيم شيكا لكشف حقيقة ما أثير مؤخرا عن تعرضه لسرقة أعضاء قبل وفاته.
الحبس سنة لمالك جيم والمدير الإداري بتهمة تصوير السيدات داخل الحمام
قضت المحكمة الاقتصادية بطنطا، على صاحب جيم والمدير الإداري بالسجن سنة بتهمة تركيب كاميرات مراقبة داخل حمام السيدات بالجيم وقيامهما بـتصوير السيدات.
إصابة 3 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى الطريق السياحي
أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق السياحى اتجاه مدينة 6 أكتوبر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
إخلاء سبيل التيك توكر نرمين طارق
أمرت نيابة مدينة نصر بإخلاء سبيل التيك توكر نرمين طارق في اتهامها بنشرها مقاطع خادشة للحياء بالقاهرة.
تحدثت عن مظاهر ثرائه الفاحش، سيدة تتهم التيك توكر أحمد وهبة بتهديدها
تقدمت سيدة ببلاغ لـ نيابة شمال القاهرة الكلية، ضد التيك توكر أحمد وهبة، تتهمه بتهديدها بسبب نشرها مقطع فيديو على حسابها الشخصي تناولت فيه ماضيه المهني ومظاهر الثراء الفاحش التي ظهر بها، خاصة بعد ارتباط اسمه بالوقائع المتداولة مؤخرا حول جرائم غسل الأموال وشبكاتها.
التصريح بدفن 4 من أسرة واحدة لقوا مصرعهم في انقلاب تروسيكل بالمنيا (صور)
صرحت النيابة العامة في المنيا، بدفن 4 أشخاص من أسرة واحدة لقوا مصرعهم إثر انقلاب تروسيكل بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدا أمام كوبري أبوشناف بمدينة المنيا.
مقتل شخص وإصابة 6 آخرين في مشاجرة بدار السلام
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص أسفرت عن وفاة شخص وإصابة آخرين بـمنطقة دار السلام، وتبين نشوب المشاجرة بسبب خلافات حول الجيرة مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 6 آخرين.
الداخلية تكشف تفاصيل فيديو لشخص ينتحل صفة ضابط شرطة بالجيزة
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قيام عدد من الأشخاص بالتعدي على شخص يرتدي الملابس الأميرية منتحلًا صفة ضابط شرطة بالجيزة.
ضبط عصابة انتحلت صفة موظفي بنوك للنصب على المواطنين بالمنيا
ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على عصابة انتحلت صفة موظفي بنوك للنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالمنيا.
سيارة ومبالغ مالية، التحريات تكشف تفاصيل جديدة عن البلوجر محمد عبد العاطي
كشفت التحريات أن البلوجر محمد عبد العاطي والمتهم بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء وتسيء للمجتمع المصري يمتلك هاتف محمول ماركة أيفون 13، ومبلغ مالي 30 ألف جنيه وسيارة ماركة ميتسوبيشي باجيرو تحمل لوحات "أ.ع 9187"، وبفحص تطبيق إنستاباي علي هاتف المتهم تبين انه يحتوي على رصيد قائم بلغ 818638 جنيها مصريا.
إخلاء سبيل البلوجر بسنت محمد بكفالة مالية
قرر قاضي المعارضات المختص، إخلاء سبيل البلوجر بسنت محمد بكفالة مالية قدرها ألف جنيه.
تأييد منع سوزي الأردنية والبلوجر محمد عبد العاطي من التصرف في أموالهما
قررت محكمة جنايات القاهرة تأييد التحفظ على أموال البلوجر سوزى الأردنية وأسرتها لاتهامها بالتورط في جريمة غسيل أموال من خلال نشاطها على المواقع الإلكترونية وكذلك التحفظ على أموال البلوجر محمد عبد العاطي.
أسرة عروس حلوان ضحية حقنة فيلر تتسلم جثتها تمهيدا لدفنها
تسلمت أسرة إسراء كرم، المعروفة إعلاميًّا بـ عروس حلوان، والتي فارقت الحياة، نتيجة تدهور حالتها الصحية، إثر مضاعفات أصيبت بها لحصولها على جلسات حقن بالفيلر والبوتكس وتقنيات عناية بالبشرة، تبين أنها مواد مغشوشة أدت إلى توقف قلبها في الحال، داخل مركز تجميل في المهندسين جثتها تمهيدا لدفنها في مقابر الأسرة.
الداخلية تمد فعاليات "كلنا واحد" شهرا لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة
قررت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة السابعة والعشرين من مبادرة "كلنا واحد" لمدة شهر كامل اعتبارًا من الأول من سبتمبر 2025، وذلك بمناسبة قرب العام الدراسي الجديد، لتوفير المستلزمات المدرسية وكافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية بجميع أنحاء الجمهورية.
تأييد منع التيك توكر شاكر من التصرف في أمواله
قضت محكمة جنايات القاهرة بتأييد منع التيك توكر محمد شاكر محمد حمزة، الشهير بـ"شاكر محظور دلوقتي"، من التصرف مؤقتًا في أمواله الشخصية.
اللواء شريف زهير، وداعًا رجل المهام الخاصة في قطاع التدريب بوزارة الداخلية
توفي اليوم، اللواء شريف زهير محمد حاتم، مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب.
وفاة اللواء شريف زهير مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب
ضبط 18 متهما باستغلال 21 طفلا في أعمال تسول بالشيخ زايد
تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 6 أشخاص و12 سيدة – من بينهم 8 لهم معلومات جنائية – لقيامهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية.
بداخلها مشغولات ذهبية، القبض على سائق سرق 9 حقائب من أجنبيتين بالتجمع
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على سائق سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي، لقيامة بسرقة 9 حقائب بداخلها مشغولات ذهبية من سيدتين أجنبيتين بمنطقة التجمع الأول.
ضبط 4 متهمين بسرقة 5 ملايين جنيه من شركة بالقاهرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالي كبير يخص إحدى الشركات بمنطقة السلام.
