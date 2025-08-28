أخبار الحوادث اليوم: وفاة مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب.. نيابة طنطا تتلقى بلاغًا للتحقيق باتهامات سرقة أعضاء إبراهيم شيكا.. تأييد منع شاكر محظور من التصرف في أمواله

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

تسلمت نيابة استئناف طنطا البلاغ المقدم من محامي أسرة اللاعب الراحل إبراهيم شيكا لكشف حقيقة ما أثير مؤخرا عن تعرضه لسرقة أعضاء قبل وفاته.

قضت المحكمة الاقتصادية بطنطا، على صاحب جيم والمدير الإداري بالسجن سنة بتهمة تركيب كاميرات مراقبة داخل حمام السيدات بالجيم وقيامهما بـتصوير السيدات.

أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق السياحى اتجاه مدينة 6 أكتوبر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



أمرت نيابة مدينة نصر بإخلاء سبيل التيك توكر نرمين طارق في اتهامها بنشرها مقاطع خادشة للحياء بالقاهرة.

تقدمت سيدة ببلاغ لـ نيابة شمال القاهرة الكلية، ضد التيك توكر أحمد وهبة، تتهمه بتهديدها بسبب نشرها مقطع فيديو على حسابها الشخصي تناولت فيه ماضيه المهني ومظاهر الثراء الفاحش التي ظهر بها، خاصة بعد ارتباط اسمه بالوقائع المتداولة مؤخرا حول جرائم غسل الأموال وشبكاتها.

صرحت النيابة العامة في المنيا، بدفن 4 أشخاص من أسرة واحدة لقوا مصرعهم إثر انقلاب تروسيكل بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدا أمام كوبري أبوشناف بمدينة المنيا.

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص أسفرت عن وفاة شخص وإصابة آخرين بـمنطقة دار السلام، وتبين نشوب المشاجرة بسبب خلافات حول الجيرة مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 6 آخرين.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قيام عدد من الأشخاص بالتعدي على شخص يرتدي الملابس الأميرية منتحلًا صفة ضابط شرطة بالجيزة.

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على عصابة انتحلت صفة موظفي بنوك للنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالمنيا.

كشفت التحريات أن البلوجر محمد عبد العاطي والمتهم بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء وتسيء للمجتمع المصري يمتلك هاتف محمول ماركة أيفون 13، ومبلغ مالي 30 ألف جنيه وسيارة ماركة ميتسوبيشي باجيرو تحمل لوحات "أ.ع 9187"، وبفحص تطبيق إنستاباي علي هاتف المتهم تبين انه يحتوي على رصيد قائم بلغ 818638 جنيها مصريا.

قرر قاضي المعارضات المختص، إخلاء سبيل البلوجر بسنت محمد بكفالة مالية قدرها ألف جنيه.



قررت محكمة جنايات القاهرة تأييد التحفظ على أموال البلوجر سوزى الأردنية وأسرتها لاتهامها بالتورط في جريمة غسيل أموال من خلال نشاطها على المواقع الإلكترونية وكذلك التحفظ على أموال البلوجر محمد عبد العاطي.

تسلمت أسرة إسراء كرم، المعروفة إعلاميًّا بـ عروس حلوان، والتي فارقت الحياة، نتيجة تدهور حالتها الصحية، إثر مضاعفات أصيبت بها لحصولها على جلسات حقن بالفيلر والبوتكس وتقنيات عناية بالبشرة، تبين أنها مواد مغشوشة أدت إلى توقف قلبها في الحال، داخل مركز تجميل في المهندسين جثتها تمهيدا لدفنها في مقابر الأسرة.

قررت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة السابعة والعشرين من مبادرة "كلنا واحد" لمدة شهر كامل اعتبارًا من الأول من سبتمبر 2025، وذلك بمناسبة قرب العام الدراسي الجديد، لتوفير المستلزمات المدرسية وكافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية بجميع أنحاء الجمهورية.

قضت محكمة جنايات القاهرة بتأييد منع التيك توكر محمد شاكر محمد حمزة، الشهير بـ"شاكر محظور دلوقتي"، من التصرف مؤقتًا في أمواله الشخصية.

توفي اليوم، اللواء شريف زهير محمد حاتم، مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 6 أشخاص و12 سيدة – من بينهم 8 لهم معلومات جنائية – لقيامهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على سائق سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي، لقيامة بسرقة 9 حقائب بداخلها مشغولات ذهبية من سيدتين أجنبيتين بمنطقة التجمع الأول.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالي كبير يخص إحدى الشركات بمنطقة السلام.

