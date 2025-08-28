الخميس 28 أغسطس 2025
ضبط عصابة انتحلت صفة موظفي بنوك للنصب على المواطنين بالمنيا

ضبط عصابة انتحلت
ضبط عصابة انتحلت صفة موظفي بنوك للنصب على المواطنين

 ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على عصابة انتحلت صفة موظفي بنوك للنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالمنيا.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام 4 عناصر جنائية – مقيمين بمحافظة المنيا – بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، عبر انتحال صفة موظفي خدمة العملاء بالبنوك.

وكشفت التحريات أن المتهمين كانوا يتواصلون مع الضحايا هاتفيًا بدعوى تحديث البيانات البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض، ثم يستدرجونهم للحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، ليتمكنوا من الاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم.

 

الأمن يكشف تفاصيل فيديو مضايقة سيدة بالجيزة وضبط قائد السيارة المتهم

الداخلية تمد فعاليات "كلنا واحد" شهرا لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبحوزتهم مبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية، 32 شريحة هاتف محمول خاصة بشركات مختلفة، و23 هاتف محمول، وبفحصها فنيًا تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي.

وبمواجهتهم، اعترف المتهمون بارتكاب جرائم النصب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

