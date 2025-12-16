18 حجم الخط

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة المهندس حاتم نبيل عن مسابقة جديدة لشغل 425 وظيفة تخصصية بوزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج وذلك عن طريق التعاقد.

ويزداد البحث من قبل المواطنين حول خطوات التقديم في وظائف وزارة الخارجية عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية.

خطوات التقديم في وظائف وزارة الخارجية عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية

ولمعرفة كيفية تسجيل بياناتك على موقع بوابة الوظائف الحكومية للتقدم للوظيفة يجب اتباع الخطوات التالية:

1_ التسجيل في بوابة الوظائف الحكومية من خلال الدخول على هذا الرابط

2_ يقوم المتقدم بالضغط على «الوظائف» فتظهر له شاشة بجميع الوظائف المتاحة على الموقع، ليقوم المتقدم بالضغط على الوظيفة المراد الالتحاق بها.

3 - وفي حالة الوظائف التي لا يكون التقديم فيها بالبريد أو باليد، ستجد أسفل الصفحة «تقديم الطلب» قم بالضغط عليها، واستيفاء البيانات المطلوبة.

4- وبعد الانتهاء من عملية التسجيل على البوابة، وانتهاء فترة التقديمات على الوظيفة المختارة، تعرض لك البوابة أعلى الصفحة الرئيسية وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها، ووظائف جرى تحديد موعد المقابلة للاطلاع على الموعد المخصص لذلك.

5- وفي حال لم تظهر النتيجة، يمكنك الاستعلام عن حالة الطلب من خلال إدخال الرقم القومي ورقم التقديم ثم الضغط على «استعلام».

الوظائف المطلوبة

وأشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أن الوظائف المطلوبة تشمل باحث قضايا وتحقيقات وتظلمات وباحث وثائق ومكتبات وأخصائي تخطيط ومتابعة وباحث موارد بشرية وباحث موارٍ مالية وإدارية.

موعد التقديم

وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن التقديم بدء من أمس الإثنين ولمدة أسبوعين وذلك عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية من هنا.

