ترامب يقيم حفل "حانوكا" في البيت الأبيض بعد الهجوم الدموي على شاطئ بوندي بأستراليا

يقيم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء حفل استقبال بمناسبة عيد الأنوار اليهودي (حانوكا)، وفق جدول أعمال البيت الأبيض الذي اطلعت عليه وكالة "نوفوستي".

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بتقديم شهادات تقدير للسفراء الأجانب في المكتب البيضاوي، ثم يتابع الرئيس الأمريكي في الساعة الثامنة والربع مساء حفل استقبال رسمي في القاعة الشرقية بالبيت الأبيض، وهو تقليد سنوي منذ عام 2001.

وجاء تنظيم الحفل هذا العام في أعقاب الهجوم الدموي الذي استهدف حشدًا يهوديًا على شاطئ بوندي في مدينة سيدني الأسترالية، حيث حرص ترامب على طمأنة اليهود الأمريكيين، داعيًا إياهم للاحتفال بعيد حانوكا بفخر واعتزاز بهويتهم.



