وفاة اللواء شريف زهير مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب

توفي منذ قليل اللواء شريف زهير محمد حاتم، مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب.

كان اللواء شريف زهير تم تعيينه مساعدًا لوزير الداخلية لقطاع التدريب، في حركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2025، وهو من القطاعات الحيوية المسئولة عن تأهيل وتطوير الضباط والكوادر الأمنية وفق أعلى المعايير التدريبية.

