حوادث

وفاة اللواء شريف زهير مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب

وفاة اللواء شريف
وفاة اللواء شريف زهير مساعد الوزير لقطاع التدريب

توفي منذ قليل اللواء شريف زهير محمد حاتم، مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب.

كان اللواء شريف زهير تم تعيينه مساعدًا لوزير الداخلية لقطاع التدريب، في حركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2025، وهو من القطاعات الحيوية المسئولة عن تأهيل وتطوير الضباط والكوادر الأمنية وفق أعلى المعايير التدريبية.

 

وفاة  اللواء شريف زهير مساعد الوزير لقطاع التدريب
وفاة  اللواء شريف زهير مساعد الوزير لقطاع التدريب

وفاة اللواء شريف زهير مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب حركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2025 حركة تنقلات ضباط الشرطة تنقلات ضباط الشرطة

