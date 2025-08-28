الخميس 28 أغسطس 2025
حوادث

إحباط محاولة تشكيل عصابي تهريب مخدرات بقيمة 290 مليون جنيه في رأس سدر

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إحباط محاولة تشكيل عصابي يضم 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة لجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى داخل البلاد بقصد الاتجار.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، أن المتهمين كانوا يستعدون لتهريب شحنة ضخمة من المخدرات عبر الظهير الصحراوي بمدينة رأس سدر.

ضبط سيدة تدير ناديًا صحيًّا لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالجيزة

مصرع شخص وإصابة 6 آخرين فى مشاجرة بدار السلام

وبعد تقنين الإجراءات، جرى تتبع المتهمين وضبطهم داخل الصحراء وبحوزتهم أكثر من طن من مخدر الحشيش، و3 أطنان من مخدر الهيدرو. 

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 290 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات. 

