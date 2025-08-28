قرر قاضي المعارضات المختص، إخلاء سبيل البلوجر بسنت محمد بكفالة مالية قدرها ألف جنيه.

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر هذه المقاطع بصفحاتها على مواقع التواصل.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط البلوجر بسنت محمد “مقيمة بالإسكندرية ولها معلومات جنائية”، وبحوزتها كمية من الحشيش والأفيون.

وبمواجهتها، اعترفت بحيازتها المواد المخدرة بقصد التعاطي، ونشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

