مقتل شخص وإصابة 6 آخرين في مشاجرة بدار السلام

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص أسفرت عن وفاة شخص وإصابة آخرين بـمنطقة دار السلام، وتبين نشوب المشاجرة بسبب خلافات حول الجيرة مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 6 آخرين.

مشاجرة بدار السلام

وكانت مديرية أمن القاهرة رصدت منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص أسفرت عن وفاة شخص وإصابة آخرين بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 20 أغسطس الجاري تلقى قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بحدوث مشاجرة بدائرة القسم بين طرف أول: (3 أشخاص "مصابين بجروح، ووفاة أحدهم متأثرًا بإصابته")، وطرف ثان: (4 أشخاص - مصابين بجروح) جميعهم محتجزين بإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم ومقيمون بدائرة القسم، بسبب خلافات حول الجيرة، قام على إثرها الطرف الثانى بالتعدي على الطرف الأول بالضرب باستخدام سلاح أبيض، نتج عن ذلك الوفاة وإحداث الإصابات المنوه عنها.

وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.