ضبط 18 متهما باستغلال 21 طفلا في أعمال تسول بالشيخ زايد

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 6 أشخاص و12 سيدة – من بينهم 8 لهم معلومات جنائية – لقيامهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية.

جرائم استغلال الأحداث وضبط 18 متهمًا بالجيزة

وجرى ضبط المتهمين بدائرة قسمي شرطة الشيخ زايد أول والشيخ زايد ثان بمحافظة الجيزة، وبصحبتهم 21 حدثًا من المعرضين للخطر أثناء قيامهم بأعمال تسول وبيع سلع.

وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأطفال لذويهم بعد أخذ التعهدات عليهم بحسن رعايتهم، كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول إلى ذويهم في إحدى دور الرعاية.

