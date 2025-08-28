الحبس سنة لمالك جيم والمدير الإداري بتهمة تصوير السيدات داخل الحمام

قضت المحكمة الاقتصادية بطنطا، على صاحب جيم والمدير الإداري بالسجن سنة بتهمة تركيب كاميرات مراقبة داخل حمام السيدات بالجيم وقيامهما بـتصوير السيدات.

كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمين بعد بلاغ يتهمهما بتركيب كاميرات مراقبة داخل حمام السيدات، واستخدامها في تصوير السيدات أثناء تغيير الملابس.

وتم التحفظ على الهارد الخاص بالكاميرات وإحالتهما للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات وقررت حبسهما على ذمة القضية وإحالتهما للمحكمة التي أصدرت قرارها المتقدم.

