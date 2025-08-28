الجمعة 29 أغسطس 2025
حوادث

الحبس سنة لمالك جيم والمدير الإداري بتهمة تصوير السيدات داخل الحمام

قضت المحكمة الاقتصادية بطنطا، على صاحب جيم والمدير الإداري بالسجن سنة بتهمة تركيب كاميرات مراقبة داخل حمام السيدات بالجيم وقيامهما بـتصوير السيدات.

تصوير السيدات داخل حمام بالجيم


كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمين بعد بلاغ يتهمهما بتركيب كاميرات مراقبة داخل حمام السيدات، واستخدامها في تصوير السيدات أثناء تغيير الملابس.

وتم التحفظ على الهارد الخاص بالكاميرات وإحالتهما للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات وقررت حبسهما على ذمة القضية وإحالتهما للمحكمة التي أصدرت قرارها المتقدم.

 

