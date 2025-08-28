تحدثت عن مظاهر ثرائه الفاحش، سيدة تتهم التيك توكر أحمد وهبة بتهديدها

تقدمت سيدة ببلاغ لـ نيابة شمال القاهرة الكلية، ضد التيك توكر أحمد وهبة، تتهمه بتهديدها بسبب نشرها مقطع فيديو على حسابها الشخصي تناولت فيه ماضيه المهني ومظاهر الثراء الفاحش التي ظهر بها، خاصة بعد ارتباط اسمه بالوقائع المتداولة مؤخرا حول جرائم غسل الأموال وشبكاتها.

وعلى جانب آخر، قررت محكمة جنايات القاهرة تأييد التحفظ على أموال التيك توكر سوزي الأردنية وأسرتها، لاتهامهما بالتورط في جريمة غسيل أموال من خلال نشاطها على المواقع الإلكترونية، وكذلك التحفظ على أموال التيك توكر محمد عبد العاطي.

كما تم منعهما من التصرف في أموالهم الشخصية دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها سواء كانت أموال نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع أو محافظ إليكترونية مملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها وأموالهم العقارية والشخصية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها، وذلك بجميع البنوك العامة بجمهورية مصر العربية ولا يسرى أمر المنع على المرتب أو على المعاش الحكومي باعتباره نفقة مؤقتة.

