الداخلية تكشف تفاصيل فيديو لشخص ينتحل صفة ضابط شرطة بالجيزة

الداخلية تكشف حقيقة فيديو لشخص ينتحل صفة ضابط شرطة بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قيام عدد من الأشخاص بالتعدي على شخص يرتدي الملابس الأميرية منتحلًا صفة ضابط شرطة بالجيزة.  

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 24 الجاري ورد بلاغ لقسم شرطة المنيرة الغربية بوقوع مشاجرة بين طرف أول مكون من شخصين مقيمين بدائرة مركز شرطة أوسيم، وطرف ثان مكون من 4 أشخاص أحدهم يرتدي الملابس الأميرية.   

وتبين أن الطرف الثاني حاول الاستيلاء على مبالغ مالية من الطرف الأول بزعم استبدال عملات أجنبية خارج نطاق السوق المصرفي، منتحلين صفة رجال شرطة.

 

وتمكن الأهالي من ضبط اثنين من المتهمين أحدهما يرتدي الملابس الأميرية، فيما تمكنت القوات من ضبط باقي المتورطين وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل وزارة الداخلية جهودها لمواجهة جرائم انتحال الصفة والتلاعب بالعملات خارج السوق المصرفي. 

