الداخلية تمد فعاليات "كلنا واحد" شهرا لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة

قررت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة السابعة والعشرين من مبادرة "كلنا واحد" لمدة شهر كامل اعتبارًا من الأول من سبتمبر 2025، وذلك بمناسبة قرب العام الدراسي الجديد، لتوفير المستلزمات المدرسية وكافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية بجميع أنحاء الجمهورية.

وتأتى المبادرة بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن، حيث يتم عرض السلع بخصومات تصل إلى 40% من خلال المنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية.

كما تم التوسع في عدد المنافذ المشاركة لتصل إلى: 55 سلسلة تجارية،117 مكتبة، 113 شادر رئيسي وفرعي، 114 قافلة متحركة بإجمالى 2931 منفذًا على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.

وتواصل وزارة الداخلية توفير مختلف السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عبر 1150 منفذًا ثابتًا ومتحركًا بالميادين والشوارع الرئيسية، إضافة إلى قوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة، والموضحة أيضًا على الموقع الرسمى للوزارة.

وتأتى تلك الجهود في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقًا من المسؤولية المجتمعية للوزارة، الهادفة إلى المساهمة في تقديم مختلف أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

