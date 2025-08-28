الخميس 28 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على نرمين طارق بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء بالقاهرة

ضبط صانعة محتوى لنشرها
ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع خادشة للحياء بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على تيك توكر نرمين طارق لنشرها مقاطع خادشة للحياء بالقاهرة، وذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة الممارسات المنافية لقيم وعادات المجتمع. 

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت عددًا من البلاغات ضد إحدى صانعات المحتوى لنشرها مقاطع فيديو وصور على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي خادشة للحياء وتمثل خروجًا على الآداب العامة.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمة (مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة)، وعُثر بحوزتها على 2 هاتف محمول، وبفحصهما تبين احتواؤها على دلائل تثبت نشاطها الإجرامى.

وبمواجهتها أقرت بنشر المقاطع المشار إليها بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

