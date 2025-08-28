تأييد منع سوزي الأردنية والبلوجر محمد عبد العاطي من التصرف في أموالهما

قررت محكمة جنايات القاهرة تأييد التحفظ على أموال البلوجر سوزى الأردنية وأسرتها لاتهامها بالتورط فب جريمة غسيل أموال من خلال نشاطها على المواقع الإلكترونية وكذلك التحفظ على أموال البلوجر محمد عبد العاطي.

كما تم منعهم من التصرف في أموالهم الشخصية دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها سواء كانت أموال نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع أو محافظ إليكترونية مملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها وأموالهم العقارية والشخصية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها، وذلك بجميع البنوك العامة بجمهورية مصر العربية ولا يسرى أمر المنع على المرتب أو على المعاش الحكومي باعتباره نفقة مؤقتة.

وجاء في أمر الإحالة، أنه ورد بلاغ إلى قسم شرطة التجمع الأول والثابت به حضور المبلغ ع م أ، والذي أبلغ بتضرره من المتهمة مريم أيمن محمد الدسوقي وشهرتها سوزي الأردنية، وذلك لقيامها بنشر محتوى على موقع التواصل الاجتماعي اليتك توك بالتعدي فيه على قيم ومبادئ المجتمع المصري وانتهاكها الحرمة الحياة الخاصة.

كما ثبت بمحضر جمع الاستدلالات والمحرر بمعرفة أحد الضباط أثبت فيه ورد التقرير الفني والمرفق بالمحضر المحرر بمعرفة الضابط بقسم المساعدات الفنية بالإدارة والمتضمن ما رصدته المتابعة من وجود حساب على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك والمسمى (سوزي المستخبية el Soozz) تقوم مستخدمته بنشر مقاطع فيديو تظهر فيها بشخصها متلفظه بعبارات وألفاظ خادشة للحياء العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.