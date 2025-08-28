اللواء شريف زهير، وداعًا رجل المهام الخاصة في قطاع التدريب بوزارة الداخلية

توفي اليوم، اللواء شريف زهير محمد حاتم، مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب.

واللواء شريف زهير محمد حاتم واحد من أبرز القيادات الأمنية بوزارة الداخلية، عُرف داخل الأوساط الشرطية بلقب "رجل المهام الخاصة" نظرًا لمسيرته المتميزة في العمل الأمني وقدرته على التعامل مع الملفات المعقدة بحزم واحترافية.

وظهر اللواء شريف زهير في العرض العسكرى الذي نفذته قوات الشرطة المصرية من مختلف القطاعات الوزارة، في مشهد مهيب على الحدود المصرية وسط رسائل تأكيد حملها المسئول الأمني بأن الجبهة الداخلية في مصر جاهزة لمواجهة أي تهديدات محتملة أو سيناريوهات.

وكان العرض العسكرى جرى تنفيذه بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق والوزراء وقادة الدولة ولفيف من قادة الشرطة والقوات المسلحة والإعلاميين.

وحمل العرض العسكري الذي كان قائده اللواء شريف زهير رسائل هامة وطمأنينة واستعدادات قوات الشرطة المصرية لتعامل مع كافة أشكال الخروج عن القانون وحماية البلاد وتحقيق الاستقرار الداخلي.

وقال خلال لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي: «بنطمن سيادتك يافندم أن قوات مكافحة الإرهاب جاهزة وعلى أعلى مستوى من التدريب والتسليح في أي وقت وفي كل مكان وبدعم حضرتك وبدعم الشعب المصري هنكون جاهزين لمواجهة أي حد يفكر أو يحاول أنه يهدد أمن المواطن المصري وزي ما ربنا أنعم على مصر بقائد وزعيم بيحبها احنا كمان بنقدم أرواحنا فداء لـ بلادنا، وزي ما حضرتك قولت بنردد اللي هيقرب لها هنشيله من على وش الأرض».

وكان اللواء محمود توفيق، كرم اللواء زهير تقديرًا لجهود الأمنية المبذولة فى تحقيق رسالة الأمن

في يوليو 2025، جاء قرار تعيينه مساعدًا لوزير الداخلية لقطاع التدريب ضمن حركة تنقلات الشرطة، حيث تولى مسؤولية تطوير البرامج التدريبية وتأهيل الضباط لمواجهة التحديات الأمنية الحديثة، ليصبح أحد أعمدة التجديد المؤسسي داخل جهاز الشرطة.

دوره في قطاع التدريب

وقطاع التدريب يُعد من أهم قطاعات وزارة الداخلية، إذ يختص برفع كفاءة الضباط والأفراد، وإعدادهم علميًا وبدنيًا ونفسيًا لمواجهة التحديات الأمنية.

وقد ساهم اللواء شريف زهير في:

تحديث البرامج التدريبية لتواكب أحدث النظم العالمية.

تعزيز الانضباط والجاهزية القتالية للكوادر الأمنية.

غرس قيم الولاء والالتزام الوطني بين الضباط الشباب.

السمعة المهنية والقيادة

عُرف اللواء شريف زهير بشخصيته القيادية الحازمة، وقدرته على الجمع بين العمل الميداني والتخطيط الاستراتيجي.

كان يتمتع بثقة كبيرة لدى قياداته وزملائه، وترك بصمة واضحة في كل موقع خدم به، وارتبط اسمه دائمًا بالملفات الأمنية الحساسة التي تتطلب الدقة والكفاءة العالية.

وفاته وفقدان قامة أمنية

ورحيل اللواء شريف زهير شكّل خسارة كبيرة للشرطة المصرية، حيث فقدت المؤسسة الأمنية أحد كوادرها المتميزة الذين أسهموا في بناء أجيال من الضباط، وكانوا نموذجًا للانضباط والتفاني في خدمة الوطن.

