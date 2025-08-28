الأمن يكشف تفاصيل فيديو مضايقة سيدة بالجيزة وضبط قائد السيارة المتهم

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن مقطع فيديو يظهر قيام قائد سيارة بالسير برعونة ومضايقة إحدى السيدات التى كانت تستقل سيارة أخرى، والتعدى عليها بالسب والإتيان بإشارات خارجة بيده بدائرة محافظة الجيزة.

وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة (سارية التراخيص) وقائدها (سائق – مقيم بمحافظة الجيزة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

