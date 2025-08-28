الخميس 28 أغسطس 2025
الأمن يكشف تفاصيل فيديو مضايقة سيدة بالجيزة وضبط قائد السيارة المتهم

كشفت أجهزة الأمن  بوزارة الداخلية، ملابسات ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن مقطع فيديو يظهر قيام قائد سيارة بالسير برعونة ومضايقة إحدى السيدات التى كانت تستقل سيارة أخرى، والتعدى عليها بالسب والإتيان بإشارات خارجة بيده بدائرة محافظة الجيزة.

وبالفحص  تمكن رجال الشرطة من  تحديد وضبط السيارة (سارية التراخيص) وقائدها (سائق – مقيم بمحافظة الجيزة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

الداخلية تمد فعاليات "كلنا واحد" شهرا لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة

اللواء شريف زهير، وداعًا رجل المهام الخاصة في قطاع التدريب بوزارة الداخلية

وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

