إخلاء سبيل صاحب مركز التجميل في واقعة وفاة عروس حلوان.. والتحقيقات تكشف: تم حقنها بمواد مغشوشة، وأهل الضحية: مش هنسيب حقها

التفاصيل الكاملة
التفاصيل الكاملة لواقعة عروس حلوان،فيتو

تواصل الجهات المختصة التحقيق في واقعة وفاة فتاة تدعى إسراء كرم، التي باتت معروفة إعلاميًّا بـ عروس حلوان، والتي فارقت الحياة، نتيجة تدهور حالتها الصحية، إثر مضاعفات أصيبت بها لحصولها على جلسات حقن بالفيلر والبوتكس وتقنيات عناية بالبشرة، تبين أنها مواد مغشوشة أدت إلى توقف قلبها في الحال، داخل مركز تجميل في المهندسين.

وقررت جهات التحقيق المختصة، إخلاء سبيل صاحب مركز التجميل الذي شهد واقعة وفاة إسراء عروس حلوان، ذلك بعد الاستماع لأقواله حول الواقعة.

وكشف عبد الله كرم شقيق إسراء عروس حلوان عن تفاصيل جديدة بشأن تعرض شقيقته لوعكة صحية ودخولها في غيبوبة، بعد توجهها إلى أحد مراكز التجميل بمنطقة المهندسين في الجيزة، لإجراء عملية نسائية استعدادًا لزواجها.

وقال عبد الله في تصريحات صحفية، إن الطبيب حقن إسراء بالخطأ عن طريق الوريد، وتسبب في تدهور حالتها وأدخلها في غيبوبة، لافتًا إلى أن شقيقته ضحية الخطأ الطبي كانت في غيبوبة تامة قبل وفاتها، وأضاف أنهم لم يتركو حقها.
 

وأكد أحد أفراد أسرة الضحية من المرافقين معها قبل وفاتها  في تصريحات صحفية أن المتوفاة  توجهت إلى مركز تجميل بمنطقة العجوزة، استعدادًا لحفل زفافها، الذي كان مقررًا عقده يوم 3 سبتمبر المقبل، وتم حقنها بعقاقير مغشوشة، إلا أن حالتها الصحية تدهورت، وجرى نقلها إلى المستشفى، ووضعها على جهاز تنفس، لكنها فارقت الحياة، ليتحول الفرح المنتظر إلى مأتم بسبب خطأ طبي من دون إجراء أي فحوصات أو تحاليل مسبقة.

وكشفت التحقيقات أن المحيطين بالعروس في مركز التجميل حاولوا إسعافها، إلا أن المحاولات باءت بالفشل لذا تم نقلها للمستشفى ولكن كان الوقت تأخر وتمكنت المادة المغشوشة من التغلغل في جسم إسراء عروس حلوان وتسببت في مضاعفات عديدة.

وعلى الرغم من محاولات الأطباء إسعاف إسراء عروس حلوان وإجراء إنعاش قلبي، فإن حالتها كانت شديدة الخطورة، وبعد عودة النبض تم نقلها إلى قسم الرعاية بأحد المشافي، إلا أنها توفيت بعدما دخلت في غيبوبة.

قالت والدة عروس حلوان، إنها لن تقيم العزاء لابنتها إسراء حتى يأخذ الطبيب المتسبب في وفاتها جزاءه قضائيا. قائلة: "بنتي حلمت تلبس الفستان الأبيض وكانت مركزة في كل تفاصيل اليوم ده.. فجأة لبست كفنها قبل فستانها حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب قلبي بينزف عليها".

كما قررت جهات التحقيق إيداع جثمان إسراء كرم، الشهيرة إعلاميًّا بـ عروس حلوان، داخل مشرحة زينهم، وذلك لعرضه على الطب الشرعي وإعداد تقرير وافٍ حول سبب الوفاة، عقب وفاتها متأثرة بمضاعفات خطيرة بعد جلسة تجميل داخل أحد مراكز التجميل بمنطقة المهندسين.

 

ومازالت النيابة العامة بالجيزة تباشر تحقيقاتها في الحادث، وتستمع إلى أقوال أسرة عروس حلوان المتوفاة، وطلبت مناظرة جثمان المتوفاة، تمهيدًا للتصريح بدفنه، وتسليمه إلى ذويه، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

