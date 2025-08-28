الخميس 28 أغسطس 2025
نيابة طنطا تتلقى بلاغًا للتحقيق في اتهامات بسرقة أعضاء إبراهيم شيكا

إبراهيم شيكا، فيتو
تسلمت نيابة استئناف طنطا البلاغ المقدم من محامي أسرة اللاعب الراحل إبراهيم شيكا لكشف حقيقة ما أثير مؤخرا عن  تعرضه لسرقة أعضاء قبل وفاته.

واتهمت مروة يسري خلال التحقيق معها أمام النيابة بتهمة نشر أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعض المشاهير والفنانين بأنهم تجار أعضاء بشرية، فضلا عن ادعائها أنها ابنة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وأن والدتها الفنانة إيمان الطوخي.

أسرة شيكا في النيابة
أسرة شيكا في النيابة

وأكدت أمام جهات التحقيق أن الراحل إبراهيم شيكا لاعب كرة القدم، باع كليته بواسطة الفنانة وفاء عامر وأنها لديها مستندات وتقارير طبية تثبت الحالة الصحية للاعب قبل استدراجه وإقناعه ببيع كليته.

