الخميس 28 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو استعراض قائد سيارة ملاكي بالشرقية

ضبط متهم
ضبط متهم

كشفت  وزارة الداخلية، ملابسات ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن فيديو استعراض قائد سيارة ملاكي بالشرقية.

وكانت قد رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو يظهر خلاله قائد سيارة ملاكي يقوم بالسير برعونة وأداء حركات استعراضية، مع السماح لعدد من مرافقيه بالجلوس خارج نوافذ السيارة، وذلك بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

الأمن يكشف ملابسات فيديو تحرش سائق "توك توك" بسيدة أجنبية بالقاهرة

وفاة اللواء شريف زهير مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب

 

وبالفحص أمكن تحديد السيارة، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو سائق بدون رخصة قيادة – مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على سبيل اللهو، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أداء حركات إستعراضية تراخيص حركات استعراضية محافظة الشرقية وأداء حركات إستعراضية مركز شرطة بلبيس مركز شرطة

مواد متعلقة

الأمن يكشف ملابسات فيديو تحرش سائق "توك توك" بسيدة أجنبية بالقاهرة

وفاة اللواء شريف زهير مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب

ضبط 18 متهما باستغلال 21 طفلا في أعمال تسول بالشيخ زايد

إحباط محاولة تشكيل عصابي تهريب مخدرات بقيمة 290 مليون جنيه في رأس سدر

ضبط سيدة تدير ناديًا صحيًّا لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالجيزة

مصرع شخص وإصابة 6 آخرين فى مشاجرة بدار السلام

ضبط 4 متهمين بسرقة 5 ملايين جنيه من شركة بالقاهرة

المرور: تحرير 846 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 39 سيارة ودراجة نارية

الأكثر قراءة

الصحة: إحالة إدارة مستشفى القناطر الخيرية للتحقيق

بالأسماء، إصابة 4 أشخاص في تصادم قطار وجرار بالإسكندرية

نيابة طنطا تتلقى بلاغًا للتحقيق في اتهامات بسرقة أعضاء إبراهيم شيكا

بسبب 30 جنيها، تفاصيل مشاجرة أهالي عروسين مع أفراد أمن قاعة أفراح ببني سويف

إيقاف دونجا والشيبي، عقوبات الجولة الرابعة للدوري الممتاز

القبض على نرمين طارق بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء بالقاهرة

تحدثت عن مظاهر ثرائه الفاحش، سيدة تتهم التيك توكر أحمد وهبة بتهديدها

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

خدمات

المزيد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر الفراخ اليوم الخميس 28 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

5285 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 28-8-2025

تعرف على سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس قبل اجتماع البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز التصحيح للإمام من شخص خارج الصلاة؟ الإفتاء توضح

حكم صيام يوم الجمعة منفردا ومذاهب العلماء فيه

وُلِد الهُدى (الحلقة الخامسة)، من مظاهر تواضع النبي "عبد الله ورسوله"

المزيد
الجريدة الرسمية
ads