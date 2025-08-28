الأمن يكشف ملابسات فيديو استعراض قائد سيارة ملاكي بالشرقية

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن فيديو استعراض قائد سيارة ملاكي بالشرقية.

وكانت قد رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو يظهر خلاله قائد سيارة ملاكي يقوم بالسير برعونة وأداء حركات استعراضية، مع السماح لعدد من مرافقيه بالجلوس خارج نوافذ السيارة، وذلك بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

وبالفحص أمكن تحديد السيارة، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو سائق بدون رخصة قيادة – مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على سبيل اللهو، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.