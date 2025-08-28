الخميس 28 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بداخلها مشغولات ذهبية، القبض على سائق سرق 9 حقائب من أجنبيتين بالتجمع

ضبط متهم، فيتو
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على سائق سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي، لقيامة بسرقة 9 حقائب بداخلها مشغولات ذهبية من سيدتين أجنبيتين بمنطقة التجمع الأول.

سرقة حقائب أجنبيتين بالتجمع 

تلقي قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من سيدتان "تحملان جنسية إحدى الدول" مقيمتان بدائرة القسم، بتضررهما من قائد سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكي لقيامه بسرقة 9 حقائب خاصة بهما وبداخلها “مشغولات ذهبية – 2 جواز سفر – 2 هاتف محمول – بعض المتعلقات الشخصية” وذلك عقب قيامه بتوصيلهما من مدينة نصر لمحل إقامتهما.  

بالفحص تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بمحافظة الشرقية) وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكب الواقعة.

سرقة حقائب اجنبيتين بالتجمع حقائب اجنبيتين بالتجمع التجمع قسم شرطة التجمع الأول مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة التجمع الأول منطقة التجمع الأول

