إصابة شخصين جراء اصطدام ميكروباص بسور خرساني على طريق بحيرة قارون السياحي

أصيب شخصان في الفيوم، إثر حادث اصطدام سيارة ميكروباص بسور خرساني، على الطريق السياحي لبحيرة قارون، أمام مدخل قرية رحيل.

وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام لتلقي العلاج.

تصادم سيارة أجرة بسور خرساني علي جانب الطريق السياحي

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، باصطدام سيارة ميكروباص بسور خرساني على جانب الطريق السياحي لبحيرة قارون، ما أسفر عن مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة سنورس، مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة في يد السائق واصطدمت السيارة بسور خرساني علي جانب الطريق، ما تسبب في إصابة شخصين تم نقلهما إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة ستورس، وأحيل إلى النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة وتولي التحقيق.

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