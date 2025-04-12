السبت 12 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة شخصين جراء اصطدام ميكروباص بسور خرساني على طريق بحيرة قارون السياحي

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أصيب شخصان في  الفيوم، إثر حادث اصطدام سيارة ميكروباص بسور خرساني، على الطريق السياحي لبحيرة قارون، أمام مدخل قرية رحيل.

 وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام لتلقي العلاج.

تصادم سيارة أجرة بسور خرساني علي جانب الطريق السياحي

 كان اللواء أحمد عزت  مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، باصطدام سيارة ميكروباص بسور خرساني على جانب الطريق السياحي لبحيرة قارون، ما أسفر عن مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة سنورس، مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة في يد السائق واصطدمت السيارة بسور خرساني علي جانب الطريق،  ما تسبب في إصابة شخصين تم نقلهما إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

 

أسعار الدواجن اليوم السبت 12-4-2025 في محافظة الفيوم

محافظ الفيوم: مركز سيطرة الشبكة الوطنية يستقبل شكاوى مخالفات تعريفة الركوب

وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة ستورس، وأحيل إلى النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة وتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم إصابة شخصين في حادث اصابة شخصين الطريق السياحي تصادم سيارة ميكروباص سيارة ميكروباص سيارات الإسعاف غرفة عمليات شرطة النجدة محافظ الفيوم محافظة الفيوم مدير أمن الفيوم مستشفي الفيوم العام

مواد متعلقة

الحماية المدنية تسيطر على حادث حريق سيارة بالفيوم

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم على طريق الفيوم - القاهرة

إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة أجرة على طريق أسيوط الغربي

مصرع وإصابة 18 شخصًا فى حادث تصادم بطريق أسيوط الصحراوي الغربي

الأكثر قراءة

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025

الزمالك يخطر زيزو رسميًا بسبب الغياب عن التدريبات

خبير اقتصادي يكشف سر زيادة أسعار البنزين والسولار في الوقت الحالي

سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت 12 أبريل 2025

انخفاض كبير في سعر الفراخ اليوم السبت 12 أبريل 2025

ارتفاع تكلفة البنزين يجبر مالكي السيارات على تحويلها إلى الغاز الطبيعي

ساويرس يكشف الحل لزيادة الإيرادات بالعملة الصعبة في مصر

كيف تحفز إدارة بيراميدز لاعبيها للفوز على الأهلي بقمة الدوري الليلة؟

منوعات

المزيد

الصين تطلق قمرا صناعيا لاختبار تقنيات اتصالات عالية السرعة

الحصبة تتفشى في أمريكا، تسجيل 700 إصابة بـ 6 ولايات

بعيدًا عن السياسة، البيت الأبيض يتحول إلى مسرح لأحداث غريبة، شاهد ما حدث

توجه إلى مصيره المحتوم، "جيمس ويب" يوثق تفاصيل فناء كوكب بعيد

المزيد

خدمات

المزيد

37.45 ألف دولار سعر طن القصدير في الأسواق العالمية اليوم الجمعة

أسعار لفات الألمنيوم 6 مم نحو 155.5 ألف جنيه

قفزة في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

تعرف على سعر كيلو السكر في السوبر ماركت اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

الأهلي كعبه عالي على بيراميدز.. أرقام مواجهات الفريقين قبل قمة الدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، تعرف على أشهر الحج وكيفية أداء مناسكه

«لكم فيها منافع إلى أجل مسمى»، الشعراوي يوضح منافع شعيرة الذبح (فيديو)

تفسير رؤية النحل في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية