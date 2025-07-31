الخميس 31 يوليو 2025
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حوادث

شاب يقتل والده بسبب المخدرات في دار السلام

شاب يقتل والده بعصا
شاب يقتل والده بعصا خشبية في دار السلام

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على شاب قتل والده بطريقة بشعة في دار السلام.

 

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تلقى قسم شرطة دار السلام بلاغا من أحد المستشفيات بوصول مسن عمره 65 سنة، مصاب بكسور باليدين وجروح متفرقة بالوجه والرأس وحالته خطيرة وتوفي متأثرا بإصابته وتم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين أن الجثمان به إصابات متعددة وقال نجله إن والده أصيب بعد تعثر قدمه أثناء سيره فى الشارع وسقوطه أرضا مما تسبب فى إصابته التى أودت بحياته.

وبإجراء التحريات تبين أن نجل المتوفي مدمن مخدرات وسيئ السير والسلوك ودائم التعدي بالضرب على والده، ورجحت التحريات تورطه فى الواقعة وألقي القبض عليه وأنكر فى البداية ومع تضييق الخناق عليه اعترف بارتكاب الجريمة لرفض والده إعطاءه أموال لشراء المخدرات، وتحرر محضر بالواقعة.

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أمن القاهرة المخدرات النيابة العامة التعدى بالضرب اجهزة الامن بمديرية امن القاهرة شاب قتل والده

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