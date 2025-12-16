بعد حادث حاويات قطار طوخ، مواعيد قطارات «القاهرة – الإسكندرية» اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025

18 حجم الخط

عادت حركة القطارات على خط القاهرة – الإسكندرية إلى الانتظام، صباح اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، عقب التعامل مع حادث سقوط عدد من الحاويات الفارغة من قطار بضائع بمنطقة طوخ بمحافظة القليوبية، والذي تسبب في تأخيرات محدودة دون وقوع أي إصابات.

وجاءت مواعيد قطارات خط الإسكندرية – القاهرة في الاتجاهين، كالتالي:

مواعيد قطارات الوجه البحري

القطارات المكيفة والروسي على خط القاهرة – الإسكندرية:

قطار 903 مكيف، 06:00 صباحًا

قطار 901 مكيف، 08:10 صباحًا

قطار 905 مكيف مباشر، 09:00 صباحًا

قطار 911 مكيف، 10:00 صباحًا

قطار 913 مكيف، 12:30 ظهرًا

قطار 917 مكيف مباشر، 02:00 ظهرًا

قطار 919 مكيف، 02:25 ظهرًا

قطار 915 مكيف، 03:35 عصرًا

قطار 925 مكيف، 05:10 مساءً

قطار 921 مكيف، 06:00 مساءً

قطار 923 مكيف، 06:00 مساءً

قطار 931 مكيف، 08:15 مساءً

قطار 1203 روسي، 01:25 ظهرًا

قطار 23 روسي، 04:30 عصرًا

قطار 3023 ثالثة مكيفة، 05:00 مساءً

قطار 3009 ثالثة مكيفة، 07:10 مساءً

قطار 3022 ثالثة مكيفة المنصورة – الإسكندرية، 07:15 مساءً

قطار 934 مكيف الإسكندرية – الأقصر، 10:15 مساءً

مواعيد القطارات المكيفة والروسي على خط الإسكندرية – القاهرة:

قطار 8 روسي تهوية، 05:10 صباحًا

قطار 902 مكيف، 06:00 صباحًا

قطار 906 مكيف مباشر، 07:00 صباحًا

قطار 900 مكيف، 08:15 صباحًا

قطار 3024 ثالثة مكيفة، 10:00 صباحًا

قطار 912 مكيف، 11:30 صباحًا

قطار 18 روسي، 01:10 ظهرًا

قطار 914 مكيف، 01:00 ظهرًا

قطار 916 مكيف مباشر، 02:00 ظهرًا

قطار 928 مكيف، 03:00 مساءً

قطار 922 مكيف، 03:30 عصرًا

قطار 28 روسي، 08:20 مساءً

قطار 930 مكيف، 08:10 مساءً

قطار 920 مكيف الإسكندرية – طنطا، 10:00 مساءً

تفاصيل حادث قطار طوخ

وكانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر قد أعلنت تلقيها إخطارًا بوقوع حادث لقطار بضائع أثناء مسيره بين محطتي طوخ وسندنهور بمحافظة القليوبية، حيث سقطت السبنسة وبعض المشمول وعدد من الحاويات الفارغة من أعلى عربات القطار على جانبي السكة الحديد.

وأكدت الهيئة أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو أضرار فنية لعربات القطار، ولم يحدث خروج عن القضبان. وعلى الفور، تم الدفع بمعدات الرفع والأطقم الفنية والهندسية للتعامل مع الواقعة ورفع الحاويات واستعادة حركة التشغيل.

وأوضحت الهيئة أنها تتابع الموقف ميدانيًا، وتراجع إجراءات السلامة والتشغيل، مع تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

واختتمت الهيئة بيانها بالاعتذار لجمهور الركاب عن أي تأخيرات طرأت على حركة القطارات، مؤكدة حرصها الكامل على سلامة التشغيل وأمن المواطنين.

