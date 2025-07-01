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حوادث

الأمن يكشف حقيقة فيديو تصوير السيدات داخل جيم بمدينة نصر

المتهمتان، فيتو
المتهمتان، فيتو

كشفت أجهزة وزارة الداخلية،  ملابسات ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن حقيقة مقطع فيديو تضمن اتهامات كاذبة بشأن تركيب كاميرات داخل صالة رياضية بمدينة نصر بالقاهرة.

وكانت إحدى السيدات ادعت في الفيديو قيام المسئول عن مركز ألعاب رياضية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بتركيب كاميرات مخبأة داخل صالة السيدات وتصويرهن أثناء تغيير الملابس.

بالفحص تبين أن المركز المشار إليه مرخص يُدار بواسطة شخص مقيم بدائرة القسم، وبتاريخ 13 من الشهر الجاري قامت السيدة التي ظهرت في الفيديو وشقيقتها وأحد شركائهما باستئجار المكان المخصص للمساج داخل الجيم، إلا أن خلافات نشبت بينهم وبين مدير المركز نتيجة مخالفتهم لقواعد التشغيل، ما دفعه إلى طلب فسخ التعاقد وإخلاء المكان.

وبعد التحريات، تأكد قيام السيدتين باختلاق الواقعة ونشر الفيديو على مواقع التواصل بقصد التشهير بمدير المركز وابتزازه للضغط عليه للاستمرار في التعاقد.

تم ضبط المتهمتين، وبمواجهتهما أقرتا بادعائهما الكاذب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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