مروة "بنت مبارك" للنيابة: معايا مستندات تثبت الحالة الصحية لـ شيكا وبيع كليته السبب الحقيقي لموته

اتهمت مروة يسري خلال التحقيق معها أمام النيابة بتهمة نشر أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعض المشاهير والفنانين بأنهم تجار أعضاء بشرية، فضلا عن ادعائها أنها ابنة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وأن والدتها الفنانة إيمان الطوخي.

وأكدت خلال أمام جهات التحقيق أن الراحل إبراهيم شيكا لاعب كرة القدم، باع كليته بواسطة الفنانة وفاء عامر وأنها لديها مستندات وتقارير طبية تثبت أن لاعب كرة الحالة الصحية للاعب قبل استدراجه وإقناعه ببيع كليته.

ما طبيعة عملك تحديدًا؟

أنا بشتري أجهزة إلكترونية ومنتجات أخرى من خلال المتاجر الإلكترونية المختلفة بأسعار مخفضة وبعيد بيعها تاني.

وما سبب اتهامك لزوجة شيكا لاعب كرة القدم ببيع أعضائه بتحريض من فنانه؟

أنا كان معايا ورق وتقارير طبية بتثبت إن لاعب كرة القدم الملقب بـ “شيكا” كان بحالة جيدة لحد ما استدرجوه وأقنعوه أن هو يتبرع بالكلى بتاعته وإن (الفنانة الشهيرة)- في إشارة منها إلى وفاء عامر، هي اللي كانت وسيط موضوع التبرع بالكلى.

وأي من الجهات نسبت تلك الأوراق التي قمت بذكرها سلفا؟

دي كانت منسوبة لمستشفى خاص مش فاكرة اسمها دلوقتي.

ما هي حالتك الاجتماعية؟

أنا مطلقة ومعي طفلين مع والدهم بالسعودية.

وكيف كانت طبيعة العلاقة الزوجية فيما بينك وبين طليقك آنذاك؟

هي العلاقة كانت ماشية كويس في البداية لحد ما حصل بنا خلافات أدت إلى طلاقنا.

وأين هم أبناؤك الآن؟

هم مع والدهم وزوجته السورية بالمملكة العربية السعودية لأن هو شغال هناك.

وما الذي دعى سالف الذكر لاصطحاب أبنائك رفقته بالمملكة العربية السعودية؟

عشان كنت محجوزة بجهة أمنية عام 2023 وقعدت هناك شهرين و29 يوما.

أيفهم من ذلك أنك تم حجزك بالجهة سالفة البيان لسبب ما؟

أخدوني عشان أنا بقول الحقيقة إني بنت الرئيس السابق مبارك وإن هما كانوا خايفين إن هما تركوني لأسرة ثانية ونسبوني ليها ويتعرف ويأثر عليهم.

وهل من ثمة قضايا قد حررت قبلك بسبب ومناسبة ذلك الأمر؟

لا مفيش أي قضايا هما فضلوا مقعدني شهرين و28 يوما أكلة شاربه نايمة، وودوني مستشفى الأمراض العقلية عشان يعملولي تقرير، ويتأكدوا من مدى صحة قوايا العقيلة، وفي الآخر اكتشفوا إن أنا سليمة ومفيش في حاجة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.