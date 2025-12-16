بالتفاصيل، طرح أراض استثمارية طبية وتعليمية

18 حجم الخط

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح جديد للأراضي الاستثمارية.

وتطرح بمدينة بدر أرض تجاري بمساحة 934 مترًا بسعر 18470 جنيهًا وأرض حضانة حق انتفاع بمساحة 1346 جنيهًا وأرض تعليمي مدرسة بمساحة 6857 مترًا بسعر 8850 جنيهًا وأرض مخازن بمساحة 4963 مترًا بسعر 5670 جنيهًا

وتطرح بـمدينة 15 مايو أرض تعليمي مدرسة بمساحة 6390 مترًا بسعر 10040 جنيهًا وأرض طبي بمساحة 1120 متر بسعر 7805 جنيهات.

أرض ترفيهي حق انتفاع بمساحة 525 مترًا وأرض حضانة بمساحة 1810 أمتار بسعر 8555 جنيهًا.

العلمين الجديدة أرض بلوك سكني بمساحة 4200 متر بسعر 7835 جنيهًا وأرضًا طبية بمساحة 4200 متر بسعر 7605 جنيهات وأرض بلوك بمساحة 4150 مترًا بسعر 7835 جنيهًا.

وفي النوبارية أرضًا تجارية بمساحة 250 مترًا بسعر 31360 جنيهًا.

وبمدينة السويس الجديدة أرضًا تجارية إدارية بمساحة 688 مترًا بسعر 4430 جنيهًا وأرضًا تجارية إدارية بمساحة 688 مترًا بسعر 4145 جنيهًا وأرضًا سكنية فندقية بمساحة 6437 مترًا بسعر 5100 جنيهًا وأرض مخازن بمساحة 10213 مترًا بسعر 3780 جنيهًا وأرضًا سكنية فندقية تجارية بمساحة 6990 مترًا بسعر 5155 جنيهًا.

وفي العبور الجديدة أرضًا تعليمية بمساحة 11679 مترًا بسعر 9975 جنيهًا، وأرضًا طبية بمساحة 4289 مترًا بسعر 9695 جنيهًا، وأرضًا تجارية إدارية بمساحة 1710 أمتار بسعر 22175 جنيهًا وأرض حضانة بمساحة 881 مترًا بسعر 9800 جنيه.

كما تطرح بمدينة أخميم الجديدة أرضًا بنظام حق انتفاع بنشاط ملاعب بمساحة 4879 مترًا، وأرض بلوك سكني بمساحة 3474 مترًا بسعر 5440 جنيهًا وأرضًا تجارية بمساحة 715 مترًا بسعر 6745 جنيهًا.

وتطرح بمدينة طيبة الجديدة أرضًا تجارية بمساحة 818 مترًا بسعر 11175 جنيهًا وأرضًا تجارية بمساحة 600 مترًا بسعر 11175 جنيهًا.

وتطرح بمدينة أسوان الجديدة أرضًا تجارية بمساحة 1670 مترًا بسعر 10835 جنيهًا وأرضًا تجارية إدارية بمساحة 6130 مترًا بسعر 8095 جنيهًا وأرضًا لوجستية بمساحة 2000 مترًا بسعر 4000 جنيه، وأرضًا تجارية إدارية سكنية بمساحة 1079 مترًا بسعر 9700 جنيه.

الفرص الاستثمارية الجديدة

وأعلن المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، عن إطلاق مجموعة من الفرص الاستثمارية الجديدة عبر بوابة خدمات المستثمرين الإلكترونية.

وأوضح رئيس الجهاز أن الطرح الجديد يأتي ضمن استراتيجية شاملة لتوسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية داخل المدينة، عبر إتاحة أراضٍ متنوعة الاستخدامات تشمل التعليمية والتجارية والإدارية والطبية؛ بما يسهم في تعزيز الخدمات المقدمة للسكان وترسيخ مكانة العبور الجديدة كإحدى أهم المدن الواعدة بشرق القاهرة.

وأكد أن الجهاز مستمر في دعم المستثمرين الجادين وتوفير بيئة جاذبة تساعدهم على تنفيذ مشروعات نوعية تُسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق رؤية الدولة في التوسع العمراني المستدام.

وأضاف رئيس الجهاز أن التقديم يتم إلكترونيًا بالكامل عبر موقع بوابة خدمات المستثمرين خلال الفترة من 1 إلى 15 ديسمبر 2025، بما يعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات على المستثمرين.

وقطعة أرض رقم (252) – الخدمات الإقليمية – بمساحة 881م² – نشاط (حضانة) – بالحي 39

وقطعة أرض رقم (253) – الخدمات الإقليمية – بمساحة 1710م² – نشاط تجاري إداري – بالحي 39.

وقطعة أرض رقم (33) – الخدمات الإقليمية – بمساحة 11679م² – نشاط تعليمي (مدرسة) – الحي 14

وقطعة أرض رقم (55) – الخدمات الإقليمية – بمساحة 4289م² – نشاط طبي – بالحي 39.

وجدد جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة دعوته للمستثمرين الجادين لاغتنام الفرص الواعدة التي توفرها المدينة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تمثل فرصة ذهبية للمشاركة في النهضة العمرانية والاقتصادية المتسارعة، فالمدينة تفتح أبوابها أمام الاستثمارات الجادة التي تتوافق مع رؤية الدولة المصرية في تعظيم العائد من موارد المدن الجديدة ودعم مشروعات تنموية تحقق قيمة مضافة وتعود بالنفع على المستثمر والمجتمع على حد سواء.

