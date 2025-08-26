الأربعاء 27 أغسطس 2025
حوادث

حبس البلوجر بسنت 4 أيام وعرضها على الطب الشرعي لتحليل المخدرات

حبس البلوجر بسنت
حبس البلوجر بسنت محمد 4 أيام.فيتو

أحالت جهات التحقيق المختصة، البلوجر بسنت محمد على مصلحة الطب الشرعي لبيان تعاطيها المواد المخدرة من عدمه، مع حبسها 4 أيام علي  ذمة التحقيق.
 

و رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر هذه المقاطع بصفحاتها على مواقع التواصل.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط البلوجر بسنت محمد “مقيمة بالإسكندرية ولها معلومات جنائية”، وبحوزتها كمية من الحشيش والأفيون.


وبمواجهتها، اعترفت بحيازتها المواد المخدرة بقصد التعاطي، ونشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
 

