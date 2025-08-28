الخميس 28 أغسطس 2025
تأييد منع التيك توكر شاكر من التصرف في أمواله

البلوجر شاكر
البلوجر شاكر

قضت محكمة جنايات القاهرة بتأييد منع التيك توكر محمد شاكر محمد حمزة، الشهير بـ"شاكر محظور دلوقتي"، من التصرف مؤقتًا في أمواله الشخصية. 

وشمل القرار جميع الأموال النقدية والمنقولة والسائلة، والأسهم والسندات والصكوك، والخزائن والودائع، والمحافظ الإلكترونية المملوكة له في البنوك والشركات، إضافة إلى ممتلكاته العقارية، سواء بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها، بجميع البنوك العامة داخل جمهورية مصر العربية.

جاء القرار في القضية رقم 1912 لسنة 2025 حصر وارد اقتصادية، ضمن أمر المنع من التصرف رقم 174 لسنة 2025، وذلك بناءً على ما ورد بمحضر التحريات المعد من قبل العميد إكرامي عبد المنعم، المفتش بإدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات.

وكشفت التحريات عن رصد حساب على تطبيق "تيك توك" يحمل اسم "شاكر محظور دلوقتي"، يقوم صاحبه بالظهور من خلاله متلفظًا بعبارات وإيحاءات وتلميحات مخالفة للعادات والقيم والمبادئ الأسرية المصرية.

