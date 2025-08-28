إصابة 3 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى الطريق السياحي

أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق السياحى اتجاه مدينة 6 أكتوبر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



حادث الطريق السياحي اليوم

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث أعلى الطريق السياحي اتجاه مدينة 6 أكتوبر، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث.

وبالفحص تبين اختلال عجلة القيادة من سائق سيارة ميكروباص، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق السياحي، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتولى رجال المرور رفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق وإعادة الحركة المرورية امام السيارات مرة أخري.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.