التصريح بدفن 4 من أسرة واحدة لقوا مصرعهم في انقلاب تروسيكل بالمنيا (صور)

صرحت النيابة العامة في المنيا، بدفن 4 أشخاص من أسرة واحدة لقوا مصرعهم إثر انقلاب تروسيكل بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدا أمام كوبري ابوشناف بمدينة المنيا.

التصريح بدفن 4 أشخاص من أسرة واحدة توفوا في حادث انقلاب تروسيكل بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب تروسيكل بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدا امام كوبري ابوشناف بمدينة المنيا.

4 أشخاص من أسرة واحدة توفوا في حادث انقلاب تروسيكل بالمنيا

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة 4 أشخاص.

وهم عبد السلام عيد دياب، 66 عاما، علياء محمود سالم، 11 عاما، سهير عبدالسلام عبدالحميد، 30 عاما، وعبدالحميد عبدالسلام عبدالحميد، 45 عاما، فيما أصيبت زهرة عبدالسلام عبدالحميد، 32 سنة جميعهم من نفس الأسرة.

مشرحة مستشفى حميات المنيا

تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإيداع الجثث داخل مشرحة مستشفى حميات المنيا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

