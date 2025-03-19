أخبار مصر: إسرائيل تستفز المصريين بمنشور، أول تعليق لضابط قنا المعتدى عليه، قرار من الأولمبية بشأن شكوى الأهلي

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

بمائدة إفطار لم يهضمها المصريون؛ سفارة إسرائيل تحاول زرع الفتنة بين أبناء الشعب (صور)

يحتالون على أمر الله وشرعه فما بالك بالبشر، فعقلية بنو إسرائيل من نبي الله موسى إلى العصر الحديث لم تتغير، فالكيد والغدر ودق الأسافين أسلوب حياة لزعزعة الاستقرار وتأجيج الصراعات بين الدول أو بين مكونات الشعب الواحد.

منعا لإثارة البلبلة، قرار صارم من الأولمبية بشأن شكوى الأهلي في أزمة مباراة القمة

‏قررت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة ياسر إدريس عدم السماح لأي من لجانها المتخصصة وأعضائها تداول أي أخبار أو معلومات تخص الشكوى المقدمة من النادي الأهلي ضد قرارات الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة وذلك لحين الانتهاء من فحص كافة الأوراق والانتهاء من اتخاذ القرار الواجب اتباعه.

أول تعليق من زيلينسكي على مكالمة ترامب وبوتين

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن شروط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف إطلاق النار تظهر أن روسيا ليست مستعدة لوقف الحرب.

الزمالك يواجه الجونة اليوم في مستهل مشواره بكأس عاصمة مصر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو لمواجهة نظيره الجونة اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

لكل إنسان كبوة ولن يضيع حق وراءه مطالب، أول تعليق من ضابط الشرطة المعتدى عليه في قنا

وجه الضابط محمد الملقب صاحب واقعة الاعتداء عليه داخل محل بقالة في مركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، الشكر والامتنان إلى كل من سأل عليه في محنته التي تعرض لها.

دليفري شركة توصيل شهيرة يعتدي على فتاة بمدينة نصر وفريق بحث لضبطه

حررت فتاة محضرًا رسميًّا بقسم شرطة مدينة نصر يفيد بتضررها من شاب اعتدى عليها بـ"عصا"، قائلة إنها فوجئت أثناء سيرها بشارع الوفاء والأمل في مدينة نصر، الساعة 8 مساءً، بشاب يستقل دراجة نارية تابعة لشركة توصيل شهيرة، يتعدى عليها بـ"عصا" تشبه عصا الهوكي ويقوم بسرقة حقيبتها ويفر هاربًا.

بعثة منتخب مصر تصل إلى المغرب استعدادا لمواجهة إثيوبيا في تصفيات كأس العالم (صور)

وصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن إلى المغرب لمواجهة منتخب إثيوبيا في الحادية عشر مساء يوم الجمعة المقبل 21 مارس في الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

حماس: مصلحتنا في استمرار الاتفاق ونتنياهو يسعى للانقلاب عليه

أكدت حركة حماس، مساء أمس الثلاثاء، أن مصلحتها كانت ولا تزال في استمرار الاتفاق، متهمة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسعي للانقلاب عليه واستئناف الحرب.

أردوغان عن استئناف حرب غزة: النظام الصهيوني أثبت أنه دولة إرهاب تتغذى على أرواح الأبرياء

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل بأنها دولة إرهاب تتغذى على دماء وأرواح الأبرياء، مؤكدًا أن أنقرة ستواصل بذل الجهود الدبلوماسية لإحلال السلام ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

اليوم، الحكم على المخرج محمد سامي في سب وقذف عفاف شعيب

تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، الحكم في الدعوى المقدمة من الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي التي تتهمه فيها بالسب والتشهير بها.

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2025 بعد قرار التبكير

يبحث العديد من المواطنين خلال الساعات الحالية عن مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2025، وهو ما كشفته وزارة المالية، حيث وضعت جدول صرف مرتبات مارس 2025، للعاملين بالدولة في جميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة.

زاخاروفا تهين زيلينسكي بعد تصريحه أن أوكرانيا ليست "سلطة على قائمة طعام بوتين"

ردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تصريحات فلاديمير زيلينسكي بأن "أوكرانيا ليست سلطة" في قائمة طعام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

حلا شيحة تثير الجدل من جديد بعد ارتدائها الحجاب، ما علاقته برؤية يوم القيامة

أثارت الفنانة حلا شيحة الجدل مجددًا بعد ظهورها مؤخرًا بالحجاب في صور نشرتها عبر حسابها على إنستجرام، حيث التقطت بعض الصور برفقة قططها، وأكدت في التعليقات حبها للحجاب.

الحوثيون يعلنون استهداف حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان للمرة الرابعة

قال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، إنه تم رصد تحركات عسكرية معادية في البحر الأحمر استعدادًا لشن هجوم جوي واسع على بلدنا، وردًّا على ذلك، نفذت القوة الصاروخية والقوات البحرية وسلاح الجو المسير عملية عسكرية مشتركة.

قرار عاجل بمنع هيفاء وهبي من الغناء داخل مصر، اعرف السبب

قررت نقابة المهن الموسيقية في مصر، برئاسة الفنان مصطفى كامل، منع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من الغناء داخل مصر، وذلك بناءً على الشكوى المقدمة من عضو النقابة خالد مصطفى حسانين، المعروف باسم «خالد التهامي»، والذي كان يعمل مدير أعمالها سابقًا.

مباحثات أمريكية روسية في جدة الأحد المقبل لإنهاء حرب أوكرانيا

قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إن محادثات مع روسيا بشأن حرب أوكرانيا ستنعقد، يوم الأحد المقبل في مدينة جدة السعودية.

حالة الطقس اليوم الأربعاء، انخفاض جديد بدرجات الحرارة وأمطار على هذه المناطق

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وذلك على فترات متقطعة.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها الزمالك والجونة وتصفيات إفريقيا المؤهلة للمونديال

يشهد اليوم الأربعاء العديد من المباريات على المستويين المحلي والعالمي، حيث تشهد بطولة كأس عاصمة مصر مباراتين، فيما تنطلق اليوم مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

14 شهيدا في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة

استشهد 14 فلسطينيًّا فجر اليوم الأربعاء، في سلسلة غارات شنتها الطائرات الإسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، حسب مصادر طبية ومحلية فلسطينية.

محمد نجاتي: اللي مش عايزة تتحضن ما تمثلش (فيديو)

كشف الفنان محمد نجاتي، عن رأيه في الزوج الذي يرفض مشاركة زوجته الفنانة في أي أدوار جريئة في الأعمال التمثيلية أو الفنية.

اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو

أفاد موقع "صباح" الإخباري، اليوم الأربعاء، بأن السلطات التركية أمرت باعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو وآخرين في إطار تحقيق.

اليوم، اجتماع الفيدرالي الأمريكي لحسم مصير الفائدة في ثاني اجتماعات 2025

تجتمع لجنة السياسة الفيدرالية الأمريكي، اليوم الأربعاء، لحسم مصير أسعار الفائدة في ثاني اجتماعات المركزي خلال 2025، وسط حالة من الترقب تعيشها الأسواق العالمية للقرار وتوجهات لجنة السياسة الفيدرالية حول الفائدة الأمريكية.

العروس محجبة وتعمد إخفاء وجهها، زواج عبد القادر خوسانوف نجم مانشستر سيتي (فيديو)

احتفل اللاعب الأوزبكي عبد القادر خوسانوف مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي بعقد قرانه أمس الثلاثاء بعد شهرين تقريبًا من ارتداء قميص السيتي.

شوه وجهه بـ 45 غرزة، طالب يعتدي على زميله بمساعدة والده بطريقة وحشية بالبدرشين

شهدت إحدى مدارس مركز البدرشين بمحافظة الجيزة واقعة اعتداء مروعة، إذ تعرض طالب، الذي يدرس بالصف الثاني الإعدادي، لهجوم وحشي من قبل زميله ووالد الأخير، ما أدى إلى إصابته بجروح خطِرة تطلبت 45 غرزة جراحية في وجهه.

حريق بمستودع وقود روسي بعد هجوم أوكراني بطائرات مفخخة (فيديو)

أعلنت موسكو، فجر الأربعاء، أن حريقًا اندلع في مستودع للوقود في كراسوندار، إثر تعرض هذه المنطقة الروسية الواقعة شرقي الحدود مع أوكرانيا لقصف بطائرات مسيرة مفخخة أطلقتها قوات كييف.

أسرة ضابط قنا المعتدي عليه: احنا في دولة قانون وحاليا نمر بمرحلة حرجة (فيديو )

أكدت أسرة ضابط قنا المعتدى عليه: "أننا في دولة قانون وما حدث ليس خلافًا على قطعة أرض أو حادثًا شخصيًّا وإنما تعدي على قيم المجتمع والأخلاق وحدث بشكل عفوي ومفاجئ وساعة صيام في رمضان ومرتكبي الواقعة لم يكونوا يعرفون هوية الرائد محمد الملقب".

قبل وصولها إلى بطون المصريين، إعدام 250 كيلو أسماك مملحة فاسدة عثر عليها بمحل فسخاني شهير بأسوان (صور)

نفذت مديرية الطب البيطري بأسوان قرار النيابة العامة الخاص بإعدام أسماك مملحة تم ضبطها في أحد المحلات الشهيرة والمتحفظ عليها وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

لغز عمره أكثر من 60 عامًا، نشر الدفعة الأخيرة من وثائق اغتيال جون كنيدي

اغتيال جون كينيدي، نشر الأرشيف الوطني الأمريكي، الدفعة الأخيرة من الملفات المتعلقة باغتيال الرئيس جون كينيدي في نوفمبر 1963.

لحظة حريق مخزن للأجهزة الكهربائية بقرب محطة كهرباء في المنيا (فيديو)

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة الحريق الهائل داخل مخزن أجهزة كهربائية، قرب من محطة الكهرباء بطريق صندفا التابعة لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

مصرع 14 شخصا وإصابة الآلاف واحتراق منازل في احتفال الإيرانيين بعيد النيروز (فيديو)

لقي 14 شخصًا مصرعهم، على الأقل في إيران، وأصيب أكثر من 2500 شخص بجراح، فيما بترت أطراف اليد والقدم لـ100 شخص، فضلًا عن حرائق بالمحال التجارية والمنازل جراء احتفالات شعبية بآخر يوم من السنة الفارسية، التي تنتهي يوم الخميس المقبل، واستقبال عيد النيروز.

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