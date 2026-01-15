الموعد والتذاكر والحجز، كل ما تريد معرفته عن معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

18 حجم الخط

تتجه أنظار المثقفين والقراء من داخل مصر وخارجها تجاه معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث تستعد الهيئة المصرية العامة للكتاب لإطلاق الدورة الـ57، والذي يعد التظاهرة الثقافية الأكبر في الشرق الأوسط.

وتأتي هذه النسخة تحت شعار مستلهم من فكر أديب نوبل نجيب محفوظ: "من يتوقف عن القراءة ساعة، يتأخر قرونًا"، لتعزز مكانة القاهرة كمنارة عالمية للفكر والأدب، كما تحل دولة رومانيا ضيف شرف المعرض.

موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

وأعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب أن موعد معرض الكتاب 2026 سيبدأ رسميًا يوم الأربعاء 21 يناير 2026 - يوم الافتتاح الرسمي والمخصص لكبار الزوار-، على أن يفتح المعرض أبوابه للجمهور العام اعتبارًا من يوم الخميس 22 يناير وحتى 3 فبراير 2026.

وحددت هيئة الكتاب مواعيد العمل يوميًا من الساعة 10 صباحًا وحتى 8 مساءً، وتمتد حتى 9 مساءً في يومي الخميس والجمعة.

معرض القاهرة الدولي للكتاب- صورة أرشيفية، فيتو

مكان إقامة معرض القاهرة للكتاب

يستقبل مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس زوار المعرض القاهرة للكتاب 2026، حيث تم تجهيز القاعات بأحدث الوسائل اللوجستية لاستيعاب ملايين الزوار وتوفير تجربة تسوق ثقافية مريحة ومنظمة.

عدد الناشرين والدول المشاركة في معرض الكتاب

تشهد الدورة الـ57 من معرض القاهرة للكتاب مشاركة دولية كبيرة، حيث يأتي عدد الدول المشاركة: 83 دولة من مختلف العالم، وعدد الناشرين: 1457 دار نشر (مصرية، عربية، وأجنبية)، أما عدد العارضين وصل عددهم إلى 6637 عارضًا.

شخصيات معرض القاهرة للكتاب 2026

اختارت اللجنة العليا للمعرض رموزًا أدبية وفنية تركت بصماتها الثقافية والأدبية، حيث اختير الأديب العالمي نجيب محفوظ كشخصية معرض القاهرة للكتاب، تزامنًا مع مرور 20 عامًا على رحيله، وتقديرًا لمنجزه الأدبي الذي وصل للعالمية، كما اختير الفنان محيي الدين اللباد، رائد فنون الطفل وتصميم الكتاب في الوطن العربي.، شخصية معرض كتاب الطفل.

سلطنة عمان تسلم رومانيا شارة معرض الكتاب في دورته الـ 57، فيتو

طرق حجز تذاكر معرض القاهرة للكتاب 2026

تسهيلًا على زائري معرض القاهرة للكتاب، أتاحت وزارة الثقافة عدة وسائل للحصول على تذكرة معرض الكتاب، من خلال لحجز الإلكتروني عبر المنصة الرقمية لمعرض الكتاب (الموقع الرسمي)، حيث يتم إدخال البيانات واختيار يوم الزيارة والحصول على التذكرة عبر "واتساب" أو البريد الإلكتروني، أو من خلال الحجز عبر شباك التذاكر الموجود أمام بوابات الدخول بمركز المعارض.

