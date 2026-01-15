الغضب يجتاح عمال شركة السكر والصناعات التكاملية.. يستغيثون بالرئيس لتقنين أوضاعهم.. وزيادة الحوافز والأجور ومكافأة نهاية الخدمة "أبرز المطالب"

18 حجم الخط

تصعيد جديد في أزمة عمال شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث وجه العاملون استغاثة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المادية والمعيشية، إذ بدأت أصوات العاملين بمصانع السكر تتعالى منذ سبتمبر الماضي، حين تقدموا بمطالب تتعلق بتحسين أوضاعهم الوظيفية وضمان حقوقهم المالية، وعلى رأسها زيادة الأجور والحوافز، وحصل العمال حينها على وعود من إدارة الشركة بتنفيذ تلك المطالب، إلا أنها لم تنفذ على أرض الواقع، ما دفعهم إلى تجديد مطالبهم وتصعيد الأمر من خلال التواصل مع أعضاء مجلس النواب، ورفع استغاثة مباشرة إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، إلى جانب مخاطبة نواب البرلمان لنقل شكواهم إلى الجهات المختصة.

وطالبت استغاثة العمال بدراسة مطالبهم المشروعة واتخاذ قرارات عاجلة تضمن الاستقرار الوظيفي وتحسين أوضاعهم المعيشية، موضحين أن من بين مطالبهم الأساسية تحقيق استقلال إداري للشركة من خلال الانفصال عن وزارة التموين، والمطالبة بإقالة العضو المنتدب التنفيذي لعدم الاستجابة لمطالب العمال، فضلًا عن زيادة الحافز الشهري والبدل النقدي والأرباح لمواجهة الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة، إلى جانب زيادة مكافأة نهاية الخدمة، وتثبيت جميع العاملين بنظام «الحافظة»، وهو نظام العمل بالقطعة أو وفق حجم الإنتاج.

وفي سياق متصل، يواجه عمال نظام الحافظة بمصانع شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، لا سيما بمحافظة قنا، أوضاعا معيشية ووظيفية وصفوها بـ«غير المستقرة»، رغم سنوات طويلة من العمل المتواصل داخل أحد أهم القطاعات الإنتاجية الاستراتيجية بالدولة، مستنكرين تدني الأجور وعدم الاستقرار الوظيفي، الأمر الذي دفعهم إلى تصعيد مطالبهم عبر تقديم شكاوى متعددة الجهات المعنية.

وشهد الملف تطورا جديدا عقب تسليم مذكرة رسمية إلى مجلس الوزراء، مقدمة من النائب خالد خلف الله، عضو مجلس النواب عن دائرة نجع حمادي، استعرض فيها أوضاع العاملين بالشركة، ودورهم في استمرار العملية الإنتاجية، والمشكلات التي يعانون منها منذ سنوات.

وبحسب المذكرة، يعمل عمال الحافظة بمصانع السكر بمحافظة قنا منذ سنوات متواصلة تجاوزت في بعض الحالات ست سنوات، دون تثبيت أو تقنين لأوضاعهم الوظيفية، رغم خضوعهم لكافة الإجراءات الرسمية المطبقة على العاملين الدائمين، ومنها الكشف الطبي الدوري، وتحاليل المخدرات، واستخراج صحيفة الحالة الجنائية بشكل سنوي، وهو ما يؤكد أن طبيعة عملهم دائمة وليست مؤقتة، وتتطلب توفير الأمان الوظيفي والاستقرار المهني.

وأكد العاملون أن مطالبهم تستند إلى أحكام الدستور المصري وقانون العمل الذي يكفل حماية حقوق العمال وضمان حياة كريمة لهم ولأسرهم، وتحقيق الاستقرار داخل المنشآت الإنتاجية، مشيرين إلى أن استمرار الأوضاع الحالية ينعكس سلبا على الحالة النفسية والاجتماعية للعاملين، ويؤثر في الوقت ذاته على مستوى الأداء والإنتاج.

وأوضح العمال في مذكرتهم أنهم يطالبون، بتقنين أوضاع جميع العاملين بنظام الحافظة وتثبيتهم بشكل كامل، إلى جانب المطالبة بتحقيق استقلال إداري للشركة بما يسهم في رفع كفاءة الإدارة وسرعة اتخاذ القرار وتحسين منظومة العمل داخل المصانع.

كما طالب العاملون بزيادة الحافز الشهري ليصل إلى 350 جنيها، بما يوفر دعما ماديا يعكس حجم الجهد المبذول، ويسهم في تحفيزهم على تحسين الأداء، مؤكدين أهمية النظر لأسعار تذاكر الانتقالات لتخفيف الأعباء المالية، خاصة على العاملين الذين ينتقلون يوميا إلى مواقع العمل المختلفة.

كما شددت المذكرة على ضرورة زيادة الأرباح، بما يضمن حصول العاملين على حقوقهم المالية المتراكمة، فضلا عن زيادة بدل الوجبة إلى 1800 جنيه، والبدل النقدي إلى 1500 جنيه، لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وطالب العاملون كذلك بزيادة مكافأة نهاية الخدمة لتصل إلى 150 شهرا، تقديرا لسنوات خدمتهم الطويلة، وضمان استقرارهم المالي بعد انتهاء الخدمة، إلى جانب ضم علاوتي عامي 2017 و2018، لتصحيح أوضاع التأخر في صرف العلاوات.

وفي السياق ذاته، دعا العمال إلى تسوية المؤهلات العلمية بما يضمن حصول كل عامل على تقييم وظيفي ومادي يتناسب مع مؤهلاته وخبراته، وصرف بدل انتقالات يومية للعاملين بالمواقع البعيدة عن المقر الرئيسي، للتخفيف من الأعباء المالية، لا سيما في المناطق النائية.

وأكدت المذكرة أهمية التزام الإدارة بصرف جميع المستحقات المالية في مواعيدها دون تأخير، لما لذلك من دور في تحقيق الاستقرار النفسي والمالي للعاملين، إلى جانب تحسين بيئة العمل من حيث السلامة والصحة المهنية، وتوفير مستلزمات الوقاية اللازمة داخل المصانع.

كما طالب العاملون بإنشاء صندوق دعم خاص لمواجهة الظروف الطارئة، وتطبيق نظام مكافآت سنوي عادل يعتمد على الإنتاجية، بما يضمن تحفيز العمال على بذل مزيد من الجهد. وشملت المطالب أيضا توفير تأمين صحي شامل للعاملين وأسرهم، ومراجعة العقود السنوية بما يضمن الحقوق كاملة، وتحقيق استقرار وظيفي حقيقي، إلى جانب تنفيذ برامج تدريب وتأهيل مستمر لرفع كفاءة العاملين وزيادة الإنتاجية، مع وضع آليات واضحة وعادلة للترقيات.

ودعا العمال إلى تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الإدارة والعمال، تتولى متابعة تنفيذ القرارات والمطالب بشكل دوري، بما يضمن الشفافية والمتابعة الفعلية.

وفي هذا الإطار، عقد النائب اللواء حسن علي عباس، عضو مجلس الشيوخ، اجتماعًا مع الكيميائي صلاح فتحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية، لبحث مطالب العاملين، حيث أكد الكيميائي صلاح فتحي أن الأرباح المستحقة للعاملين سيتم صرفها فور انعقاد الجمعية العمومية، مشددا على ضرورة عدم الالتفات إلى الشائعات التي تروج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لما لها من تأثير سلبي على بيئة العمل.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أصدرت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بيانا أعلنت فيه بدء عقد الجمعيات العمومية لجميع الشركات التابعة لها، والبالغ عددها 22 شركة، على أن تبدأ بانعقاد الجمعية العمومية لشركة السكر والصناعات التكاملية اليوم الخميس.

وأوضح الدكتور المهندس علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة، أن عقد الجمعيات العمومية يأتي ضمن خطة لمراجعة الأداء المالي والتشغيلي، ومناقشة خطط التطوير والتحديث، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات التابعة، معربا عن تقديره لجهود الإدارة التنفيذية والعاملين بالشركة، مشيدًا بتفانيهم في العمل رغم التحديات الاقتصادية، ومؤكدًا أن الحفاظ على استقرار منظومة العمل وصون حقوق العاملين يأتيان على رأس أولويات الشركة القابضة.

