لحظة حريق مخزن للأجهزة الكهربائية بقرب محطة كهرباء في المنيا (فيديو)

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة الحريق الهائل داخل مخزن أجهزة كهربائية، قرب من محطة الكهرباء بطريق صندفا التابعة لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

وأظهر مقطع الفيديو محاوله قوات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق قبل امتداده للمناطق المجاورة.

شاهد.. حريق مخزن للأجهزة الكهربائية بالمنيا



تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن اندلع حريق هائل داخل مخزن أجهزة كهربائية بالقرب من محطة الكهرباء بطريق صندفا التابعة إداريًّا لمركز بني مزار شمال محافظة.

حريق مخزن للأجهزة الكهربائية بالمنيا

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتم السيطرة على الحريق.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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