الأربعاء 19 مارس 2025
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رياضة

منعا لإثارة البلبلة، قرار صارم من الأولمبية بشأن شكوى الأهلي في أزمة مباراة القمة

ياسر إدريس رئيس اللجنة
ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، فيتو

أزمة مباراة القمة، ‏قررت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة ياسر إدريس عدم السماح لأي من لجانها المتخصصة وأعضائها تداول أي أخبار أو معلومات تخص الشكوى المقدمة من النادي الأهلي ضد قرارات الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة وذلك لحين الانتهاء من فحص كافة الأوراق والانتهاء من اتخاذ القرار الواجب اتباعه.

حكام مباراة القمة 130، فيتو
حكام مباراة القمة 130، فيتو

تشكيل اللجنة المكلفة بنظر شكوى الأهلي

 أعلن مسؤولو اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، تشكيل اللجنة المكلفة بالنظر في شكوى النادي الأهلي ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية المصرية المحترفة بشأن أزمة مباراة القمة 130 أمام الزمالك.

وضم تشكيل لجنة الهيئات والقيم باللجنة الأولمبية المصرية كلًّا من:

شريف القماطي القائم بأعمال أمين صندوق اللجنة الأولمبية - رئيسًا.

المستشار محمد مصطفى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس الاتحاد المصري للتايكوندو - عضوًا.

الدكتور هيثم علي المحامي الدولي المتخصص في القضايا الدولية - عضوًا.

 

الأهلي يشكو أزمة القمة أمام اللجنة الأولمبية المصري

وكان النادي الأهلي قد تقدم بشكوى لدى اللجنة الأولمبية ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة بسبب عدم إقامة مباراته في الدوري الممتاز أمام الزمالك بحكام أجانب وهو ما دفعه إلى رفض خوض اللقاء.

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أزمة مباراة القمة اللجنة الأولمبية المصرية ياسر إدريس الشكوى المقدمة من النادى الأهلي الاتحاد المصري لكرة القدم رابطة الأندية المصرية

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