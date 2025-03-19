حريق بمستودع وقود روسي بعد هجوم أوكراني بطائرات مفخخة (فيديو)

الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت موسكو، فجر الأربعاء، أن حريقًا اندلع في مستودع للوقود في كراسوندار، إثر تعرض هذه المنطقة الروسية الواقعة شرقي الحدود مع أوكرانيا لقصف بطائرات مسيرة مفخخة أطلقتها قوات كييف.

After a series of Russian strikes tonight targeting Ukrainian infrastructure, Russian channels report that Ukrainian attack drones successfully hit a Russian Rosneft fuel depot in Krasnodar.



The Russian fuel depot is burning. pic.twitter.com/FO0LXzllf4 March 19, 2025



وقال مكتب تنسيق خدمات الطوارئ في روسيا إن "حريقًا اندلع قرب قرية (كافكازسكايا) بعد سقوط حطام" من طائرات بدون طيار أسقطتها الدفاعات الجوية الروسية.

وأشار إلى أن 105 عناصر من فرق الطوارئ والإنقاذ تدخلوا إثر الكارثة من دون أن يتم الإبلاغ في الحال عن إصابات.

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