الأربعاء 19 مارس 2025
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خارج الحدود

أول تعليق من زيلينسكي على مكالمة ترامب وبوتين

زيلينسكي، فيتو
زيلينسكي، فيتو

الحرب الروسية الأوكرانية، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن شروط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف إطلاق النار تظهر أن روسيا ليست مستعدة لوقف الحرب.

وأضاف في تصريح له بعد مكالمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي: "طلب بوتين وقف المساعدات والتبادل الاستخباري الأمريكي يهدف لإضعافنا. ونؤيد هدنة تشمل منشآت الطاقة ونريد مزيدًا من التفاصيل من واشنطن".

وتابع: "سندعم أي مقترح يؤدي إلى سلام مستقر وعادل. لكن المفاوضات في غياب أوكرانيا لن تفضي إلى أي نتائج، ونأمل بالحديث مع ترامب للحصول على معلومات أوفى بشأن اتصاله ببوتين".

ونوه زيلينسكي بأن "شركاء كييف لن يوافقوا على وقف المساعدات العسكرية"، كاشفًا عن تواصله مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس بعد مكالمة بوتين وترامب".

وكان الكرملين قد أعلن موافقة الرئيس بوتين على اقتراح من نظيره الأمريكي ترامب بأن تتوقف روسيا وأوكرانيا عن استهداف البنية التحتية للطاقة لكل منهما، لمدة 30 يومًا.

وبحسب بيان الكرملين، تعامل فلاديمير بوتين مع هذه المبادرة بإيجابية، وأعطى أمرًا بهذا الشأن للجيش الروسي بوقف الهجمات.

وفي وقت سابق أجرى الرئيس بوتين ونظيره الأمريكي ترامب مكالمة مهمة استمرت نحو ساعتين ونصف لجهة وضع النقاط على الحروف في سبل إنهاء النزاع الأوكراني.

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