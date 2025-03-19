الأربعاء 19 مارس 2025
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ثقافة وفنون

قرار عاجل بمنع هيفاء وهبي من الغناء داخل مصر، اعرف السبب

هيفاء وهبي، فيتو
هيفاء وهبي، فيتو

قررت نقابة المهن الموسيقية في مصر، برئاسة الفنان مصطفى كامل، منع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من الغناء داخل مصر، وذلك بناءً على الشكوى المقدمة من عضو النقابة خالد مصطفى حسانين، المعروف باسم «خالد التهامي»، والذي كان يعمل مدير أعمالها سابقًا.

 

وكانت أثارت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، عقب انتشار صورة لها ظهرت فيها مع رجل أعمال مصري معروف في إحدى المناسبات. 

 

أغنية جديدة لـ هيفاء وهبي

ومن ناحية أخرى، تواصل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي العمل على أغنية جديدة من المفترض طرحها قريبًا على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

تأجيل عرض مسلسل بمية دهب لسباق رمضان 2026

ومن ناحية أخرى، قررت الشركة المنتجة لمسلسل بمية دهب الذي تقوم ببطولته هيفاء وهبي تأجيل العمل لسباق رمضان 2026، وذلك بسبب زيادة ميزانية العمل، وعدم الانتهاء من كتابة جميع حلقاته.

وكانت الشركة المنتجة لمسلسل بمية دهب والتي تقوم ببطولته هيفاء وهبي قد طرحت في وقت سابق البوستر الرسمي للعمل، منذ أيام قليلة، قبل أن يتغير الموقف وتعلن التأجيل إلى 2026.

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