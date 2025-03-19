الأربعاء 19 مارس 2025
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محافظات

لكل إنسان كبوة ولن يضيع حق وراءه مطالب، أول تعليق من ضابط الشرطة المعتدى عليه في قنا

الضابط محمد الملقب،
الضابط محمد الملقب، فيتو

وجه الضابط محمد الملقب صاحب واقعة الاعتداء عليه داخل محل بقالة في مركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، الشكر والامتنان إلى كل من سأل عليه في محنته التي تعرض لها.

وأكد الملقب عبر صفحته الشخصية بـ"فيس بوك"، أنه لن يضيع حق وراءه مطالب وسيتم الحصول على الحق بالقانون.

وأشار الملقب إلى أن لكل إنسان كبوة إما أن يصمد وإما أن ينتهي إلى الأبد.

وأضاف: "نيابة عن عائلتي وأسرتي وعن شخصي المتواضع  أتقدم بخالص الشكر إلى كل من تقدم بالاتصال بي أو الحضور إلى منزلي وكل من قام بدعمي بكل السبل سواء على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال الجلسات  العائلية أو ممن يجلسون بمنزلهم في أوساط ذويهم أو في مجتمع عمله ممن شهدوا لي بحسن نشأتي وتربيتي".


 

وتابع: "تعلمنا من أسلافنا ومن خلال سنوات دروب عملي وكفاحي في الحياة أن لكل إنسان كبوة في حياته وموقفًا إما أن يصمد من خلاله ويأبى الانكسار ويشمخ برأسه وإما ينتهي إلى الأبد نهاية المنتكسين ولنا في رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة فما حدث لمصطفانا في الطائف على يد حفنة من الهمجيين والمتعصبيين وما ناله منهم من أذى، كان بداية وتحديًا له في الإصرار على استكمال دوره في نشر رسالته  الكريمة التي منَّ الله بها علينا إلا وهي نعمة الإسلام".

 
واستطرد: "وأستخلص من تلك الواقعة أحد أهم الدروس المستفادة تحديدًا وهي أن صاحب الحق سينتصر شاء من شاء وأبى من أبى، وأخيرًا وليس آخرًا كلي إيمان بمؤسسات دولتنا العظيمة بأنه لا سيد فيها إلا القانون ولا يضيع حق وراءه مطالب".


واختتم: "إني بعزم أجدادي وأسلافي وبإرادة المولى عز وجل قادر  على تخطي تلك الواقعة التي أصبح الفصل فيها بيد المولى عز وجل ومن خلال منصة القضاء المصري العادل الذي له كل الاحترام منا وكامل التقدير.. اللهم إليك تقصد رغبتي، وإياك أسأل حاجتي، ومنك أرجو نجاح طلبتي، وبيدك مفاتيح مسألتي، لا أسأل الخير إلا منك، ولا أرجو غيرك، ولا أيأس من رَوحك بعد معرفتي".

 

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شمال محافظة قنا قنا محافظة قنا مركز نجع حمادي وسائل التواصل الاجتماعي

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