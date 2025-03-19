العروس محجبة وتعمد إخفاء وجهها، زواج عبد القادر خوسانوف نجم مانشستر سيتي (فيديو)

احتفل اللاعب الأوزبكي عبد القادر خوسانوف مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي بعقد قرانه أمس الثلاثاء بعد شهرين تقريبًا من ارتداء قميص السيتي.

واحتفل خوسانوف صاحب الـ21 عاما بعقد قرانه على فتاة محجبة لم تُظهر وجهها خلال مقاطع الفيديو المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتفاعل جمهور مانشستر سيتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع احتفالية اللاعب المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق بعقد قرانه.

وانضم خوسانوف إلى مانشستر سيتي قادمًا من لانس الفرنسي في شهر يناير الماضي في صفقة كلفت 40 مليون يورو.

وشارك اللاعب الأوزبكي خلال 24 مباراة مع مانشستر سيتي وسجل هدفًا وصنع آخر بخلاف أنه ظهر بمستويات مميزة مؤخرًا بعد بداية لم تكن الأفضل مع الفريق بعدما تسبب في هدف سكن شباك السيتي أمام تشيلسي خلال أول مباراة شارك بها.

ولعب خوسانوف 18 مباراة دولية بقميص منتخب أوزبكستان الذي يستعد لخوض لقاءي قيرغيزستان وإيران في تصفيات كأس العالم 2026.

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