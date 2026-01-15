المعاينة الأولية تكشف أسباب حريق الطابق الثامن بسنترال المنشية بالإسكندرية

18 حجم الخط

كشفت المعاينة الأولية لحريق سنترال المنشية في محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، أنه اندلع داخل بوفية بالطابق الثامن دون إصابات بين الموظفين بالسنترال.

وكشف مصدر: إن الحريق الذى اندلع في سنترال المنشية داخل بوفية الطابق الثامن بسبب ماس كهربائي.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة المنشية بورود بلاغ حريق بسنترال المنشية دائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ترافقهم سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى محل البلاغ وتم الدفع بالعديد من سيارات الإطفاء والحرائق لإخماد النيران والسيطرة على الأوضاع ووضع الحواجز الحديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين أمام السنترال.

وأكد شاهد عيان، أن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية في الأرواح ما بين العاملين والموظفين.

وتبين اندلاع حريق في الطابق الثامن، وتمت السيطرة علي الحريق من قبل قوات الحماية المدنية وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة.

