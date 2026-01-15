الخميس 15 يناير 2026
المعاينة الأولية تكشف أسباب حريق الطابق الثامن بسنترال المنشية بالإسكندرية

سنترال المنشية بالإسكندرية
سنترال المنشية بالإسكندرية
كشفت المعاينة الأولية لحريق سنترال المنشية في محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، أنه اندلع داخل بوفية بالطابق الثامن دون إصابات بين الموظفين بالسنترال.

ضبط سائق توك توك اعتدى على قائد سيارة بأخميم في سوهاج

رئيس جامعة المنصورة الجديدة يتفقد لجان الامتحانات بعدد من الكليات (صور)

وكشف مصدر: إن الحريق الذى اندلع في سنترال المنشية داخل بوفية الطابق الثامن بسبب ماس كهربائي.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة المنشية بورود بلاغ حريق بسنترال المنشية دائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ترافقهم سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى محل البلاغ وتم الدفع بالعديد من سيارات الإطفاء والحرائق لإخماد النيران والسيطرة على الأوضاع ووضع الحواجز الحديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين أمام السنترال.

 

وأكد شاهد عيان، أن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية في الأرواح ما بين العاملين والموظفين.

وتبين اندلاع حريق في الطابق الثامن، وتمت السيطرة علي الحريق من قبل قوات الحماية المدنية وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة.

