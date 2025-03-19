زاخاروفا تهين زيلينسكي بعد تصريحه أن أوكرانيا ليست "سلطة على قائمة طعام بوتين"

الحرب الروسية الأوكرانية، ردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تصريحات فلاديمير زيلينسكي بأن "أوكرانيا ليست سلطة" في قائمة طعام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ونشرت زاخاروفا في قناتها على "تليجرام" تصريح زيلينسكي الذي قال فيه إن "أوكرانيا ليست سلطة أو كومبوتًا (عصير) لتكون في قائمة طعامه (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين)".

وكتبت ردًّا على ذلك: "لم يكذب هذه المرة. نظام كييف ليس سلطة أو كومبوتًا، بل ما تتحول إليه محتويات قائمة الطعام بعد الهضم".

وجاءت تصريحات زيلينسكي ردًّا على المحلل العسكري مايكل كلارك، الذي قال في مقابلة مع "سكاي نيوز" تعليقًا على غياب أوكرانيا عن طاولة المفاوضات: "إذا لم تكن على الطاولة، فأنت على القائمة.. وصدقوني، أوكرانيا موجودة على القائمة".

وفي سياق متصل، أعرب زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي يوم الثلاثاء، عن تقديره للمبادرة التي وافق عليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف استهداف البنية التحتية للطاقة.

وأضاف زعيم نظام كييف أنه لم يتحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد محادثته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لكنه يأمل في أن يتلقى مكالمة منه.

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