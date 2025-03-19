الأربعاء 19 مارس 2025
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أخبار مصر

حالة الطقس اليوم الأربعاء، انخفاض جديد بدرجات الحرارة وأمطار على هذه المناطق

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على  السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وذلك على فترات متقطعة.

 

حالة الطقس غدا، أمطار متوسطة على هذه المناطق

لمحبي الشتاء، بشرى سارة من الأرصاد الجوية بشأن درجات الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء، وتوقعت أن يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، وعلى السواحل الغربية، وعلى السواحل الشرقية وبارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

كما توقعت أن  يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد.


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:35

درجة الحرارة الصغرى:17

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