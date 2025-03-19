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لغز عمره أكثر من 60 عامًا، نشر الدفعة الأخيرة من وثائق اغتيال جون كنيدي

جون كينيدي، فيتو
جون كينيدي، فيتو

اغتيال جون كينيدي، نشر الأرشيف الوطني الأمريكي،  الدفعة الأخيرة من الملفات المتعلقة باغتيال الرئيس جون كينيدي في نوفمبر 1963.


وتأتي هذه الخطوة إثر توقيع الرئيس دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًّا في يناير قضى برفع السرّية عن سائر الملفّات المتعلّقة باغتيال كلّ من الرئيس الأسبق، وشقيقه الأصغر روبرت إف كينيدي، ورائد حركة الدفاع عن الحقوق المدنية مارتن لوثر كينج جونيور.

وقال ترامب حينها لصحفيين في أثناء زيارة لمركز كنيدي في واشنطن: "انتظر الناس هذا لعقود. سيكون الأمر شيقًا جدًا".

وذكر مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) في أوائل فبراير إنه عثر على آلاف الوثائق الجديدة المتعلقة باغتيال كينيدي.

وكان ترامب قد تعهد خلال حملة إعادة انتخابه بنشر آخر دفعات الوثائق التي لا تزال سرية والمتعلقة بـ اغتيال جون كينيدي.

وخلال ولايته الأولى، قد قدم تعهدًا مشابها، لكنه في النهاية استجاب للضغوط من مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية للحفاظ على سرية بعض الوثائق.

ورشح ترامب ابن شقيق كينيدي، روبرت ف. كينيدي جونيور، ليكون وزير الصحة في إدارته الجديدة. وكان والد كينيدي، روبرت إف. كينيدي، قد اغتيل في عام 1968 أثناء سعيه للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة.

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الأرشيف الوطنى الأمريكى اغتيال الرئيس جون كينيدي دونالد ترامب روبرت إف كينيدي مارتن لوثر مارتن لوثر كينج جونيور

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