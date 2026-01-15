محافظ مطروح يشهد تحرير وتسليم 37 عقدًا لأراضي السكن البديل بشمس الحكمة

18 حجم الخط

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، تحرير وتسليم 37 عقدًا لأراضي السكن البديل بمنطقة شمس الحكمة، ليصل إجمالي عدد العقود التي تم تحريرها حتى اليوم إلى 300 عقد.

جاء ذلك بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، والعمدة موسى إسبيتة الصنقري، والمهندسة أمل عرفة، والأستاذ سيد خلف لمنطقة رأس الحكمة، والأستاذ حمزة صقر.

تسريع إجراءات السكن البديل وتعويض أهالي منطقة الاثنين كيلو

ويأتي ذلك في إطار جهود محافظة مطروح للإسراع في تقنين الأوضاع وتوفير السكن البديل تعويضًا للأهالي بمنطقة الاثنين كيلو الساحلية بقرية رأس الحكمة، ممن تم حصر أسمائهم ضمن المستحقين.

محافظ مطروح: الدولة حريصة على استقرار المواطنين وعدم الإضرار بأي مستحق

وأكد محافظ مطروح حرص الدولة على تحقيق الاستقرار للمواطنين، مشددًا على أنه لن يضار أحد، في ظل توجيهات القيادة السياسية بالشفافية وتحقيق التعويض العادل بما يضمن مزيدًا من الاستقرار للأهالي.

مناشدة بسرعة استلام العقود واستخراج تراخيص البناء

وناشد المحافظ باقي المواطنين المستحقين سرعة التوجه إلى الوحدة المحلية لسداد مقدم الثمن، واستلام العقود الخاصة بهم، والبدء في استخراج تراخيص البناء، مؤكدًا أن المشروعات الاستثمارية والتنموية تمثل خيرًا قادمًا لأهالي رأس الحكمة ومحافظة مطروح.

تيسير الإجراءات عبر المركز التكنولوجي ولجان الرفع المساحي

كما دعا المحافظ جميع المواطنين المدرج أسماؤهم بكشوف التعويضات إلى الإسراع بتقديم طلبات تقنين الأوضاع بشمس الحكمة الجديدة، سواء من خلال المكتب المخصص بالوحدة المحلية أو عبر سيارة المركز التكنولوجي التي تم الدفع بها إلى رأس الحكمة للتيسير على المواطنين.

وأشار إلى استمرار الدفع بلجان يومية لأعمال الرفع المساحي، تمهيدًا للإسراع في تسليم الأراضي البديلة بمدينة شمس الحكمة.

