الخميس 15 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ مطروح يشهد تحرير وتسليم 37 عقدًا لأراضي السكن البديل بشمس الحكمة

محافظ مطروح يشهد
محافظ مطروح يشهد تسليم 37 عقد سكن بديل بشمس الحكمة
18 حجم الخط

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، تحرير وتسليم 37 عقدًا لأراضي السكن البديل بمنطقة شمس الحكمة، ليصل إجمالي عدد العقود التي تم تحريرها حتى اليوم إلى 300 عقد.

جاء ذلك بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، والعمدة موسى إسبيتة الصنقري، والمهندسة أمل عرفة، والأستاذ سيد خلف لمنطقة رأس الحكمة، والأستاذ حمزة صقر.

تسريع إجراءات السكن البديل وتعويض أهالي منطقة الاثنين كيلو
ويأتي ذلك في إطار جهود محافظة مطروح للإسراع في تقنين الأوضاع وتوفير السكن البديل تعويضًا للأهالي بمنطقة الاثنين كيلو الساحلية بقرية رأس الحكمة، ممن تم حصر أسمائهم ضمن المستحقين.

 

محافظ مطروح: الدولة حريصة على استقرار المواطنين وعدم الإضرار بأي مستحق
وأكد محافظ مطروح حرص الدولة على تحقيق الاستقرار للمواطنين، مشددًا على أنه لن يضار أحد، في ظل توجيهات القيادة السياسية بالشفافية وتحقيق التعويض العادل بما يضمن مزيدًا من الاستقرار للأهالي.

مناشدة بسرعة استلام العقود واستخراج تراخيص البناء
وناشد المحافظ باقي المواطنين المستحقين سرعة التوجه إلى الوحدة المحلية لسداد مقدم الثمن، واستلام العقود الخاصة بهم، والبدء في استخراج تراخيص البناء، مؤكدًا أن المشروعات الاستثمارية والتنموية تمثل خيرًا قادمًا لأهالي رأس الحكمة ومحافظة مطروح.

تيسير الإجراءات عبر المركز التكنولوجي ولجان الرفع المساحي
كما دعا المحافظ جميع المواطنين المدرج أسماؤهم بكشوف التعويضات إلى الإسراع بتقديم طلبات تقنين الأوضاع بشمس الحكمة الجديدة، سواء من خلال المكتب المخصص بالوحدة المحلية أو عبر سيارة المركز التكنولوجي التي تم الدفع بها إلى رأس الحكمة للتيسير على المواطنين. 

وأشار إلى استمرار الدفع بلجان يومية لأعمال الرفع المساحي، تمهيدًا للإسراع في تسليم الأراضي البديلة بمدينة شمس الحكمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مطروح ,نائب محافظ مطروح محافظ مطروح شمس الحكمه الجديده اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المركز التكنولوجي المشروعات الاستثمارية منطقة رأس الحكمة مطروح اليوم

مواد متعلقة

سقوط أمطار متوسطة على مدينة مطروح (صور)

نائب محافظ مطروح يقود حملة لإزالة الإشغالات

تعليم مطروح تشدد على الانضباط الكامل بامتحانات الشهادة الإعدادية

أمطار غزيرة على مرسى مطروح ورياح نشطة وصقيع بالأجواء (صور)

محافظ مطروح يفتتح أعمال تطوير وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى العام

زيارة مفاجئة لوكيل صحة مطروح لمستشفى الضبعة لمتابعة الطوارئ والخدمة الطبية

وفد شباب البرلمان بمطروح يزور كنيسة الشهيدين لتهنئة الأقباط بأعياد الميلاد

محافظ مطروح يتابع تطوير مصنع تدوير القمامة بالكيلو 10

ads

الأكثر قراءة

بعد ولادة متعسرة في أطول انتخابات بمصر.. ملفات تشريعية مهمة في انتظار مجلس النواب 2026.. أحزاب مستقبل وطن وحماة الوطن والجبهة الوطنية يعلنون بدء دراسة أجندة القوانين

6 أندية تسعى لحسم تذكرة التأهل لربع نهائي كأس عاصمة مصر

بعد هزيمة منتخب مصر أمام السنغال، ساويرس يعلق على أداء إمام عاشور في المباراة

السيسي يؤكد اعتزاز مصر بعلاقات التعاون الوثيقة مع اليابان في مختلف المجالات

هبوط طائرة تركية اضطراريا في برشلونة بعد تهديد بقنبلة على متنها

موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل ميدتيرم

الزمالك يرد على إيقاف القيد التاسع

جمال عبد الناصر، 108 أعوام على ميلاد زعيم مصر الحديثة ورمز الوحدة العربية

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم الخميس

أسعار الخردة في مصر اليوم الخميس 15-1-2026

أسعار الرمل في سوق مواد البناء اليوم الخميس

الدولار يسجل 448.73 جنيها في بنك السودان المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

البحوث الإسلامية يوضح أسباب رحلة الإسراء والمعراج (فيديو)

البحوث الإسلامية: رحلة الإسراء والمعراج كانت فرجا بعد صعوبة (فيديو)

البحوث الإسلامية: معجزة الإسراء والمعراج حدث تاريخي ومكافأة للنبي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية