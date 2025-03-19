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خارج الحدود

الحوثيون يعلنون استهداف حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان للمرة الرابعة

يحي أبوسريع، فيتو
يحي أبوسريع، فيتو

قال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، إنه تم رصد تحركات عسكرية معادية في البحر الأحمر استعدادًا لشن هجوم جوي واسع على بلدنا، وردًّا على ذلك، نفذت القوة الصاروخية والقوات البحرية وسلاح الجو المسير عملية عسكرية مشتركة.

وأضاف المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي فى كلمة متلفزة: “العملية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس هاري ترومان وعددًا من القطع الحربية المعادية ما أدى بعون الله تعالى إلى إحباط وإفشال ذلك الهجوم وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله”.

وأوضح: “هذا الاستهداف لـ حاملة الطائرات الأمريكية هو الرابع خلال 72 ساعة”، مضيفًا: “تؤكد القوات المسلحة اليمنية أن العدوان الأمريكي لن يثني اليمن الصامد المجاهد عن تأدية واجباته الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني وأنها ستصعد من عملياتها العسكرية ضد العدو الصهيوني ما لم يتوقف العدوان الوحشي على غزة ويرفع الحصار عنها”.

 

استهداف حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس هاري ترومان

وكانت جماعة الحوثي في اليمن  قد أعلنت فجر الإثنين الماضي، استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" للمرة الثانية خلال 24 ساعة في شمال البحر الأحمر.


وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان: "تم الاستهداف بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة في اشتباك استمر لعدة ساعات".

وأوضح أن القوات المسلحة اليمينة "نجحت في إفشال هجوم معاد كان العدو يحضر لشنه على بلدنا".

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يحي ابوسريع جماعة الحوثى البحر الأحمر حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس هاري ترومان

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