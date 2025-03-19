قبل وصولها إلى بطون المصريين، إعدام 250 كيلو أسماك مملحة فاسدة عثر عليها بمحل فسخاني شهير بأسوان (صور)

نفذت مديرية الطب البيطري بأسوان قرار النيابة العامة الخاص بإعدام أسماك مملحة تم ضبطها في أحد المحلات الشهيرة والمتحفظ عليها وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

تشكيل لجنة لإعدام المضبوطات

وخرجت لجنة مكونة من الدكتور صلاح إسماعيل الطبيب المختص وممثل عن مديرية الطب البيطري تحت إشراف الدكتور جمعة مكي مدير المديرية، ومفتش الأغذية محمود عبد السلام المسؤول المختص بمديرية الشؤون الصحية، وأحمد عبد القادر ممثل عن جهاز حماية المستهلك.

ونفذت اللجنة إعدام المضبوطات التي تزن 250 كجم أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم الإعدام والتخلص منها بسكب الفينيك على المضبوطات وحرقها بالمنطقة الجبلية بالمدفن المحكوم بطريق العلاقي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.