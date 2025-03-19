دليفري شركة توصيل شهيرة يعتدي على فتاة بمدينة نصر وفريق بحث لضبطه

حررت فتاة محضرًا رسميًّا بقسم شرطة مدينة نصر يفيد بتضررها من شاب اعتدى عليها بـ"عصا"، قائلة إنها فوجئت أثناء سيرها بشارع الوفاء والأمل في مدينة نصر، الساعة 8 مساءً، بشاب يستقل دراجة نارية تابعة لشركة توصيل شهيرة، يتعدى عليها بـ"عصا" تشبه عصا الهوكي ويقوم بسرقة حقيبتها ويفر هاربًا.

ويواصل رجال البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة جهودهم لضبط المتهم من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي واقعة أخرى ألقت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة القبض على مسن يبلغ من العمر 80 عامًا بتهمة قتل ابنه البالغ من العمر 50 سنة بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر، وبحوزته السلاح المستخدم في الحادث؛ سلاح أبيض.



واعترف المتهم في البداية أمام جهات التحقيقات أن مجهولين طعنوا نجله وهربوا، وبإجراء التحريات ومناقشة الشهود تبين أن الأب وراء ارتكاب الواقعة لمعاناته من أمراض الشيخوخة وألزهايمر، حيث اعتقد المتهم اعتداء نجله عليه فأحضر السكين وارتكب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

القبض على مسن بتهمة قتل نجله بحدائق أكتوبر

وعلى جانب آخر كان تلقى مدير المباحث الجنائية بالجيزة، اللواء هاني شعراوي، إخطارًا من رئيس مباحث حدائق أكتوبر المقدم محمد نجيب، يفيد بقيام مسن بطعن نجله، وإصابته بإصابات خطرة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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