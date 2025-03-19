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حوادث

أسرة ضابط قنا المعتدي عليه: احنا في دولة قانون وحاليا نمر بمرحلة حرجة (فيديو )

ضابط قنا المعتدى
ضابط قنا المعتدى عليه، فيتو

أكدت أسرة ضابط قنا المعتدى عليه: "أننا في دولة قانون وما حدث ليس خلافًا على قطعة أرض أو حادثًا شخصيًّا وإنما تعدي على قيم المجتمع والأخلاق وحدث بشكل عفوي ومفاجئ وساعة صيام في رمضان ومرتكبي الواقعة لم يكونوا يعرفون هوية الرائد محمد الملقب". 

أسرة ضابط قنا المعتدي عليه: احنا في دولة قانون ودا هدم لقيم المجتمع 

حبس المتهمين بالتعدي على ضابط شرطة في قنا أثناء شراء مواد غذائية

تشميع محل واقعة الاعتداء على ضابط قنا بالشمع الأحمر

وأضافت أسرة ضابط قنا المعتدى عليه: "الآن نحن في مرحلة حرجة ولن نتنازل عن حقنا لكن كل وقت وله أذان وحاليًّا الموضوع أمام النيابة العامة ولن يمر الموضوع دون الحصول على حقنا بالقانون".

 

الداخلية تكشف تفاصيل التعدي على ضابط شرطة بقنا

وكشفت وزارة الداخلية، في وقت سابق، ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات بشأن تعرض أحد ضباط الشرطة بقنا للتعدي نتيجة ارتكابه تجاوزات.

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 13 الجاري أثناء قيام الضابط بشراء مواد غذائية من أحد المحلات التجارية بقنا لاستخدامه الشخصي دون الإفصاح عن هويته، اكتشف قيام القائمين على المحل بالبيع بسعر أزيد من السعر المعلن فحدثت مشادة بينه وبين صاحب المحل وعامل قاما على إثرها بالتعدي عليه، حيث تم ضبط المذكورين في حينه وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيق، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات.

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